Une grand-mère tuée par un cerf sauvage qu'elle avait secouru et tenté de domestiquer

Jodi Proger et son cerf, Wheezer

Aux États-Unis, une sexagénaire a perdu la vie en tentant de sauver un cerf qu’elle avait recueilli chez elle.

Un drame terrible. Jodi Proger, une habitante de l’Ohio (États-Unis) âgée de 64 ans, est décédée après avoir été attaquée par un cerf qu’elle avait secouru, rapportent plusieurs médias américains.

Les faits se sont produits dans la soirée du samedi 15 novembre au domicile de la victime. Ce soir-là, des policiers se sont rendus sur la propriété de la sexagénaire après avoir reçu un appel concernant une attaque animale.

Le cerf a été abattu

À leur arrivé, les membres de la famille ont expliqué que Jodi s’était retrouvée piégée dans un enclos avec un cerf mâle qu’elle tentait de réhabiliter. Le cervidé sauvage aurait adopté un comportement agressif envers la soigneuse.

Selon le shérif James Zusack, le gendre de Jodi a tenté de tuer le mammifère enragé dans le but de lui venir en aide. L’animal a finalement été abattu par les forces de l’ordre aux alentours de 23 heures.

« Malheureusement Jodi Proger a succombé à ses blessures et a été déclarée morte sur les lieux », a indiqué le bureau du shérif dans un communiqué.

« Elle connaissait les risques »

À la suite de cet incident, la fille de la victime, Jennifer Bryan, a publié un long message sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à sa mère.

« Ma mère connaissait les risques, mais elle appréciait chaque minute à aimer et à soigner ces animaux », a-t-elle écrit sur le réseau social.

Dans la foulée, elle assure que Jodi avait obtenu tous les permis nécessaires pour élever et prendre soin des cerfs.

La défunte a consacré les douze dernières années de sa vie à la réhabilitation des cerfs après avoir sauvé son compagnon bien-aimé, un mâle nommé Wheezer, en 2013. À l’époque, la mère du faon avait été tuée dans un accident de la route. Face à cette situation, Jodi a décidé de le recueillir pour lui donner une chance de vivre. Très vite, le bébé cerf est devenu un membre à part de la famille.

Dans son message, Jennifer Bryan a confirmé que ce n’était pas Wheezer qui avait attaqué sa mère.

« Il a été castré conformément aux exigences du Département des ressources naturelles de l'Ohio (ODNR) lors de l'obtention de son permis », a-t-elle indiqué dans une publication

Décrite comme « une grande amoureuses des animaux », Jodi aimait monter à cheval et sauver des bêtes blessées.

Elle laisse derrière elle son mari, sa fille et trois petits-enfants.

Source : People
