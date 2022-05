Des croquettes aux insectes pour chiens et chats bientôt disponibles chez Monoprix

La start-up française Reglo, qui vend en ligne des croquettes préparée à partir d'insectes, va se développer en commercialisant ses produits chez Monoprix.

Si vous avez l’impression que votre chat ou votre chien mange toujours la même chose et que vous voulez varier son alimentation, cette information va peut-être vous intéresser. De nouvelles croquettes vont apparaître dans les magasins et pourraient satisfaire votre animal.

À voir aussi

Crédit photo : iStock

La start-up Reglo est le leader français de la vente en ligne de croquettes à base de protéines d’insectes. Cette récente entreprise a été créée en 2020 et a réussi à vendre 130 tonnes de croquettes pour chiens dès sa première année d’activité, avant de lancer une offre pour chats. La start-up ne s’arrête pas là puisqu’elle va se développer en commercialisant ses produits dans les magasins. Pour cela, 1,8 millions d’euros ont été levés par la marque.

Des croquettes aux insectes pour chiens et chats

Dès cette année, il sera possible de trouver des croquettes à base de protéines d’insectes pour chiens et chats dans les magasins Monoprix.

« Reglo deviendra la première marque de protéines d’insectes à être disponible dans les rayons de l’enseigne », a affirmé la marque dans un communiqué.

Crédit photo : Reglo

Si cette start-up a choisi de vendre des croquettes aux insectes, c’est avant tout dans une démarche écologique. L’entreprise souhaite réduire l’impact environnemental engendré par la consommation de viande par les animaux domestiques.

« Pour nourrir 7,4 millions de chiens et 13,2 millions de chats, les fabricants français utilisent 400 000 tonnes de sous-produits animaux chaque année. Les insectes se positionnent donc comme une nouvelle source de protéines complètes et durables. Avec Reglo, un labrador évite de consommer 66 kilos de viande en un an, et ainsi, près d’un million de litres d’eau et 1 774 kilos de CO2 », a expliqué la marque.

Une production locale

En plus de privilégier les insectes à la viande, l’entreprise fait tout pour produire sa nourriture localement. En effet, Reglo a un partenariat avec l’entreprise Innovafeed, qui élève des larves de mouches soldat-noires en France, et dont le site de production est situé dans les Hauts-de-France.

« L’entreprise engagée au local préfère s’ancrer sur le marché domestique. La moitié des approvisionnements se fait déjà sur le sol national, et la marque cherche de nouveaux fournisseurs tricolores pour diversifier ses approvisionnements. Nous voulons participer à la relocalisation des productions sur le sol français tout en offrant une transparence absolue concernant le lieu d’origine de nos ingrédients », a affirmé la start-up Reglo.

Crédit photo : iStock

Par la suite, la marque prévoit de compléter sa gamme et de la déployer dans les jardineries et animaleries de France.