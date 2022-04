L’été approche à grands pas et les insectes vont bientôt faire leur apparition. Pour votre sécurité, voici les 7 insectes les plus dangereux de France.

Les jours se rallongent et les températures augmentent : cela ne fait aucun doute, l’été est bientôt là. Avec l’arrivée du soleil, nous allons voir apparaître de nombreux insectes pendant la saison estivale. Si la France contient moins d’animaux et d’insectes dangereux que d’autres pays comme l’Australie, il existe quelques espèces auxquelles il faut prêter attention pendant l’été.

À voir aussi

En effet, si certains insectes sont inoffensifs, d’autres peuvent être dangereux pour les hommes et les animaux. Voici les 7 insectes les plus dangereux en France.

La scolopendre

Crédit photo : iStock

La scolopendre est un long insecte muni de petites pattes et de deux crochets au sommet de sa tête. Ces crochets sont particulièrement dangereux car ils permettent à la scolopendre de mordre et de diffuser son venin, qui est très douloureux. Si une scolopendre nous mord, nous pouvons avoir de la fièvre, un œdème ainsi qu’une nécrose des tissus autour de la morsure. Si une piqûre de scolopendre n’est pas mortelle pour les hommes, elle peut l’être pour les chiens. Cet insecte est surtout présent dans les maisons du sud de la France.

Le frelon asiatique

Crédit photo : iStock

Comme son nom l’indique, cet insecte est originaire d’Asie et vit sur le territoire français depuis plus de 15 ans. Le frelon asiatique est différent des autres frelons car il est plus grand et plus foncé. Si sa piqûre n’est pas nécessairement douloureuse, la dangerosité du frelon asiatique se trouve dans sa vitesse de reproduction : un nid non éliminé peut donner quatre autres nids l’année suivante. Attention de ne pas vous approcher des nids de frelons, au risque de vous faire piquer par toute une colonie, ce qui peut être mortel pour les personnes allergiques.

La tique

Crédit photo : iStock

La tique est l’un des insectes les plus dangereux de France, car elle se trouve partout dans le pays. Ce petit insecte, qui vit dans les forêts et les hautes herbes, peut être porteur de la maladie de Lyme. En s’accrochant à notre peau, elle injecte ce qu’elle a dans le corps et peut transmettre cette maladie grave qui provoque des douleurs articulaires, une paralysie et parfois la mort. Pour éviter de vous faire piquer, vérifiez qu’aucun insecte ne se soit accroché à votre peau après une balade en forêt.

La veuve noire

Crédit photo : iStock

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la veuve noire est bien présente en France, notamment en Corse, en Provence et sur la côte Atlantique. Cette grosse araignée noire et rouge est la plus dangereuse du pays car elle possède un venin qui provoque des maux de tête, des spasmes, des hallucinations visuelles et des lésions sur le système nerveux. Bien qu’elle soit dangereuse, la veuve noire n’est pas agressive et mord uniquement si elle se sent en danger.

La fourmi rouge

Crédit photo : iStock

La fourmi rouge est un petit animal qui vit principalement dans les milieux humides en France. Les morsures de fourmis peuvent être très douloureuses mais pas forcément graves, si elles ne sont pas nombreuses. En revanche, si vous vous êtes fait piquer par beaucoup de fourmis rouges, allez immédiatement aux urgences : les piqûres peuvent être très graves, notamment pour les personnes allergiques.

Le moustique tigre

Crédit photo : iStock

Les moustiques sont des insectes communs en France, dont la majorité sont inoffensifs. Cependant, depuis quelques années, le moustique tigre est arrivé sur le territoire français. Contrairement aux autres, il peut être dangereux car porteur de plusieurs virus comme le chikungunya, la dengue ou encore le zika.

La chenille processionnaire

Crédit photo : iStock

Présentes depuis quelques années en France, les chenilles processionnaires sont de plus en plus nombreuses à cause de la disparition de leurs prédateurs, comme les chauves-souris et certains oiseaux. Les chenilles processionnaires sont brunes, noires et rouges et possèdent un corps velu. Elles s’attaquent aux arbres et peuvent créer des réactions allergiques chez les hommes et les animaux, comme des atteintes respiratoires et oculaires.