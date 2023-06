Des rugbymen arrêtent de jouer... pour sauver un hibou à deux doigts d'y passer

Il existe de nouvelles qui donnent du baume au cœur. Les rugbymen sont des sportifs de haut niveau et la confrontation ne leur fait pas peur : pour autant, ceux d'Arras viennent d'annoncer une bien chouette nouvelle, au sens propre, quasiment.

Un jeune hibou sauvé des griffes d'un corbeau

Quand on y pense, les rugbymen ont quelques liens intéressants avec les oiseaux : les prises de bec avec les adversaires sont récurrentes, on peut dire qu'ils se volent des plumes en plein match, font souvent le pied de grue en attendant la balle et se traitent parfois de bien des noms d'oiseaux différents.

En l'occurrence, des rugbymen ont délaissé la confrontation, mais gardé le jeu d'équipe pour s'en aller sauver un tout jeune hibou tombé du nid, alors attaqué méchamment par des corbeaux. Ce sauvetage plein de bonne volonté s'est déroulé au niveau du terrain d’honneur, près de la petite tribune côté rue, à Arras.

Crédit photo : iStock

Quand la science s'en mêle

Ni une, ni deux, ces rugbymen au grand cœur ont donc ramené l'oiseau auprès d'Alexandre Cousin, un conseiller municipal d'Arras aux multiples casquettes : il est aussi conseiller régional, tout comme il est berger, écologiste et éleveur. C'est alors lui qui s'est chargé de ramener le rescapé ailé au refuge de la Ligue de protection des animaux à Calais.

Crédit photo : La Voix du Nord

Détail intéressant, donc : le hibou est, a priori, né en mars seulement, mais "s'avère en pleine forme" malgré le fait qu'il soit tombé du nid, affirme Alexandre Cousin. "C'est intéressant en termes de biodiversité. La présence de faucons pèlerins et de hiboux moyen duc permet d'équilibrer la faune alors qu'on déplore souvent la prolifération des nuisibles".

Que de bonnes nouvelles, donc ! On espère désormais que notre rescapé à plumes pourra retrouver sa mère, un jour ou l'autre… À moins qu'il ne soit bientôt suffisamment grand pour voler de ses propres ailes.