Gravement malade, un ancien rugbyman est porté par son meilleur ami jusqu'à la ligne d'arrivée d'un matahon

L’ancien joueur de rugby à XIII, Rob Burrow, atteint de la maladie de Charcot, a participé au marathon qui porte son nom afin de récolter des fonds pour la recherche contre cette maladie dégénérative. Avant de traverser la ligne d’arrivée, le joueur a été porté en triomphe par son meilleur ami avec qui il jouait en club.

Crédit : Danny Lawson/ PA Media

Il y a quelques années, nous vous parlions de Kevin Sinfield, ancienne star anglaise du rugby à XIII, qui avait fait sept marathons en sept jours. L’ancien joueur des Leeds Rhinos avait ainsi récolté 1 million d’euros pour la recherche contre la maladie de Charcot, dont souffre son ancien partenaire de club Rob Burrow.

Diagnostiqué en 2019, deux ans après avoir pris sa retraite, Rob Burrow est désormais en fauteuil roulant et dans l’incapacité de bouger.

Le Rob Burrow Leeds Marathon s’est tenu ce week-end dans la ville anglaise avec plus de 12 000 participants. Parmis eux, Rob Burrow et sa femme Lindsey.

Une célébration de l’amitié sous les applaudissements de la foule

Crédit : Danny Lawson/ PA Media

Kevin Sinfield, fidèle à son habitude a participé au marathon, accompagné cette fois-ci de son ami Rob Burrow installé dans un fauteuil roulant affrété pour l’occasion. Kevin, Rob et les 12 000 participants ont ainsi couru les 42,2 kilomètres du parcours avant de franchir la ligne d’arrivée.

C’est ce moment précis qui a fait le tour des réseaux sociaux et des médias outre-Manche. Juste avant de franchir la ligne, Kevin Sinfield et ses coéquipiers se sont arrêtés au côté de Rob. Ils se sont mis à le détacher de ses sangles et de son fauteuil avant que l’ancien rugbyman ne le prenne dans ses bras.

La scène est particulièrement touchante. On peut y voir Kevin Sinfield embrasser son ami sur le front avant qu’ils franchissent ensemble la ligne d’arrivée sous les applaudissements et les encouragements de la foule.

Avant la course, Kevin Sinfield avait remercié toutes les personnes présentes et impliquées pour « avoir créé quelque chose d'aussi incroyable au nom de Rob », avant d’ajouter « aujourd'hui est une célébration de l'amitié ».

Crédit : Danny Lawson/ PA Media

Crédit : Danny Lawson/ PA Media

Lyndsey, la femme de Rob Burrow. Crédit : Danny Lawson/ PA Media