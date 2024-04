Une armée de cafards cyborgs téléguidés a été conçue par des scientifiques pour une raison totalement improbable

Des scientifiques japonais et singapouriens ont réussi à créer une armée de cafards cyborgs téléguidés, équipés de “sacs à dos”, destinée au sauvetage des victimes de catastrophes naturelles.

Le lion ne s’associe pas avec le cafard, mais les humains si ! Au premier abord, la vue d’un cafard nous horrifie et nous donne l’envie de l’écraser. Mais si jamais vous êtes victime d’un séisme, voir un cafard pourrait vous sauver la vie !

Comme le rapporte le média Futurism, une équipe de chercheurs de l’Ecole supérieure des sciences et technologies de l’information de l’université d’Osaka, au Japon, et de l’université de technologie de Nanyang, à Singapour, a mis un projet ambitieux autour de ces insectes répugnants.

Ces scientifiques, qui ont publié une étude sur leur invention, ont mis au point un dispositif pour équiper des blattes de Madagascar. Cette dernière est l’une des plus grandes espèces chez les cafards, pouvant atteindre jusqu’à sept centimètres.

Une armée de cafards bioniques

Les cafards ont été équipés de petits “sacs à dos” permettant de les contrôler à distance, grâce à une série d’électrodes placées de chaque côté de leurs organes sensoriels. Les électrodes des antennes servent au pilotage tandis qu’une troisième électrode, fixée sur le ventre de l’insecte, peut le faire accélérer ou ralentir.

Vous avez bien compris, les mouvements du cafard sont donc totalement téléguidés. Les chercheurs envoient des commandes aux insectes depuis un ordinateur, les dirigeant alors comme une petite armée. Ils ont expérimenté leur dispositif autour d’une piste en forme de S avec un parcours de d’obstacles, composé de pierres aléatoires. Si les cafards sont toujours capables de contourner ou d’escalader des objets par eux-mêmes, ils sont aussi guidés à distance vers une certaine direction.

En outre, si les batteries de leur sac à dos sont à plat, un robot central peut les recharger et proposer de la nourriture et de l’eau aux soldats épuisés.

Des blattes associées… à des crabes ?

Mais pourquoi créer une armée de cafards cyborgs ? Le projet est beaucoup plus humaniste qu’on ne le pense. En effet, selon la revue scientifique New Scientist, les cafards ont la capacité d’atteindre des zones impraticables et non accessibles pour les humains, à l’image de décombres d’un bâtiment après un séisme.

Professeur à l'université de technologie de Nanyang, Hirotaka Sato estime que ce dispositif bionique pourrait “être utilisé non seulement pour des missions de recherche et de sauvetage, mais également pour la sécurité et l’inspection des infrastructures dangereuses”. Par ailleurs, cette armée de cafards pourrait également se révéler utile pour effectuer des relevés environnementaux sur de grandes superficies.

Dans le même esprit, les chercheurs ont également testé leur dispositif sur un autre animal, encore plus solide : le crabe tricolore, qui pourrait apporter du soutien aux blattes durant leur effort de guerre, selon Hirotaka Sato.