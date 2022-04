Les 15 photos les plus terrifiantes des créatures vivant dans les fonds marins

Certains ont peur des fonds marins les photos qui suivent, parfois un peu « flippantes » (il faut bien le reconnaître) ne risquent pas d'arranger leur phobie.

Vous l’ignorez peut-être mais il existe des personnes qui ont la phobie des fonds marins et plus généralement des eaux profondes, à tel point qu’elles refusent catégoriquement de s’octroyer un petit plongeon.

Cette peur porte un nom : la thalassophobie, littéralement la « peur de l’océan » !

Crédit photo : Istock

Si certaines âmes peu indulgentes auront peut-être du mal à comprendre cette phobie, il n'en demeure pas moins qu'elle est réelle et parfaitement justifiée quand on sait que 95 % des abysses n'ont jamais été explorés.

Une méconnaissance qui laisse fatalement libre cours à l'imagination des personnes les plus effrayées par les fonds marins. Et si ces dernières avaient finalement raison ? Après tout, qui nous dit que les profondeurs ne renferment pas de gigantesques monstres ?

En attendant qu'on le découvre un jour, nous vous proposons une série de photos qui peuvent expliquer pourquoi certains ont cette phobie si particulière. D'ailleurs, vous en êtes peut-être vous-même victime sans le savoir et les clichés suivants pourraient bien éveiller en vous un sentiment effrayant et jusqu'alors inconnu.

Les requins

On ne présente plus le majestueux grand requin blanc, l'un des animaux les plus craints et qui hantent les pensées des personnes thalassophobes. Et qu'il s'agisse de lui ou de son cousin le requin-marteau, lorsque l'on voit les deux photos ci-dessous, on peut difficilement leur donner tort car aussi belles soit-elles, on n'aimerait pas être à la place du photographe.

Crédit photo : Chocolatecows88 / Reddit

Crédit photo : NMDA_GABA/Reddit

Un monde obscur et trouble

Force est de constater que plonger peut parfois réserver de sacrées surprises car il suffit que l'eau, déjà obscure, soit trouble pour que certains objets ou êtres vivants soient invisibles. Exemple avec cette étrange silhouette ci-dessous en forme d'œil qui a bien dû surprendre le photographe au premier abord.

Crédit photo : 4acodimetyltryptamin/Reddit

Et que dire du cliché suivant ?

Crédit photo : The_dark_knight_ftw/Reddit

Vous vous imaginez, vous, tomber sur un crocodile durant une baignade ? Non, eh bien nous non plus ! Un vrai cauchemar, d'autant qu'il est difficilement perceptible et que lorsqu'on l'aperçoit enfin, il est déjà trop tard... On est d'accord, le photographe est fou, n'est-ce pas ?

Les gigantesques créatures marines

On ne peut vous garantir que le cliché qui suit est authentique mais une chose est sûre, il fait très peur ! Quand on se baigne dans l'océan, on a tendance à oublier que de gigantesques créatures marines peuvent se trouver juste en dessous. Les thalassophobes, eux, ne l'oublient jamais !

Crédit photo : PointsBeforeKarma/Reddit

Un peu plus petit mais tout aussi impressionnant, gare au calamar géant.

Crédit photo : Guitamnandakumar/Reddit

Le vertige des abysses

Beaucoup de personnes ayant le vertige ont tellement peur du vide que la simple vue d'une photo montrant une falaise ou un précipice peut leur provoquer un sentiment désagréable, voire pire. Alors imaginez lorsque les thalassophobes regardent les six clichés qui suivent...

Crédit photo : deepfreediving/Instagram

Crédit photo : TheGreatPlanet/Instagram

Crédit photo : AristonD / Reddit

Crédit photo : Pastafarnianism/Reddit

Crédit photo : Player82222/Reddit

Crédit photo : sashajuiard/Instagram

Les animaux marins qui font peur

Non, ceci n'est pas le monstre du Loch Ness mais bien un léopard de mer qui ferait faire une crise cardiaque à n'importe qui le croiserait.

Crédit photo : Deleted User/Reddit

Personne - et surtout pas les thalassophobes - n'a envie de croiser le poisson ci-dessous, lequel ressemble surtout à une horrible créature marine qui ne nous veut pas que du bien.

Crédit photo : Iamnotburgerking/Reddit

Quant à cette araignée de mer plutôt angoissante, on préfère s'en éloigner.

Crédit photo : NOAA Photo Library/flickr