Occitanie : une centaine de bébés tortues vont bientôt naître sur une plage, un événement exceptionnel

À Valras-Plage, en Occitanie, une tortue est venue pondre il y a près d’un mois. 40 jours plus tard, les oeufs peuvent désormais éclore à tout moment.

Dans la nuit du 16 au 17 juillet dernier, une tortue marine caouanne est venue pondre à Valras-Plage, en région Occitanie. La tortue caouanne est une espèce protégée et la ponte et l’éclosion des œufs de cette espèce sont des événements exceptionnels.

Crédit photo : iStock

La tortue a pondu une centaine d'œufs, qui sont désormais surveillés 24/24h. La durée d’incubation est en moyenne d'une cinquantaine de jours et dépend de la température et de l’humidité à l’intérieur du nid. Ces dernières varient selon l’exposition au soleil des œufs et la granulométrie du sable. Concernant ce nid, la période d’éclosion est estimée entre fin août et mi-septembre.

Un périmètre de protection autour du nid

40 jours après la ponte de la tortue, les œufs peuvent désormais éclore à tout moment et jusqu’au 14 septembre, qui sera le 60ème jour d’incubation. Il s’agit d’un vrai événement pour la population locale qui attend ce moment avec impatience.

« Les oeufs n’écloront pas tous en même temps. Il peut se passer plusieurs jours entre la première éclosion et la dernière », a expliqué Yann Ghesors, président de l’association de sauvegarde du littoral des Orpellières et du Biterrois.

Crédit photo : iStock

Pour protéger le nid, un périmètre de protection a été mis en place autour des œufs et a été renforcé ces derniers jours. Des barrières ont été installées sur le sable pour empêcher les curieux de s’approcher de trop près, formant un périmètre de protection de 400 m2. Des nattes de plage ont également été disposées du nid jusqu’à la mer. Enfin, quatre lampadaires ont été éteints autour du périmètre à la demande de Yann Ghesors et de Sébastien Vieu, adjoint au maire délégué à l’environnement.

« Il y a trois raisons à cela : aider les bébés à rejoindre la mer en toute tranquillité, faire de l’ombre afin qu’ils ne se brûlent pas les nageoires sur le sable exposé au soleil toute la journée, et éviter au mieux la pollution lumineuse qui pourrait les empêcher de rejoindre la Méditerranée », a expliqué Yann Ghesors.

Les oeufs des tortues vont bientôt éclore

Une caméra thermique a également été installée au-dessus du nid des tortues pour détecter les premiers mouvements des bébés. Des actes de prévention ont été mis en place autour de la plage pour sensibiliser les vacanciers à cet événement.

Crédit photo : iStock

D’autres mesures ont aussi été mises en place pour protéger les tortues.

« Les jet-skis, les voiliers ou encore les bateaux de pêche ont interdiction de naviguer dans un périmètre bien délimité depuis le 20 juillet dernier. Dès aujourd’hui, nous devons informer tout le monde qu’à partir du moment où les premiers œufs écloront, plus personne ne pourra nager dans ce même périmètre jusqu’à la fin de l’éclosion », a affirmé Sébastien Vieu.

Au total, près de 200 bénévoles ont été mobilisés tout l’été pour surveiller les œufs des tortues. Il ne reste désormais plus qu’à attendre.