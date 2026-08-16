Deux chiots secourus après avoir été abandonnés dans une benne à ordures, le museau maintenu fermé par du fil de fer

À New York, deux chiots abandonnés dans une benne à ordures, le museau maintenu fermé par du fil de fer, ont été secourus avant de trouver une famille aimante.

Une histoire glaçante au dénouement plein d’espoir.

Deux chiots victimes de maltraitance vont enfin connaître une vie meilleure grâce à un bon samaritain et une association de protection animale.

Deux chiots retrouvés la gueule ligotée par du fil dans une poubelle

Le 12 juillet dernier, un passant a fait une découverte effroyable dans une benne à ordures, dans un quartier du Queens : à l’intérieur se trouvaient deux chiots dont le museau était maintenu fermé avec du fil de fer, rapporte le magazine People.

Face à cette situation, il a alerté la police de New York (NYPD), qui a emmené en urgence les deux boules de poils chez un vétérinaire. Sans l’intervention de ce promeneur, leur survie aurait été très incertaine.

Crédit Photo : ASPCA Adoption Center

Au moment de leur sauvetage, les deux petites femelles, baptisées Poppy et Petunia, étaient très maigres et souffraient de blessures importantes.

Comme le précisent nos confrères américains, les chiennes présentaient des plaies infectées ainsi que des os apparents au niveau de la mâchoire supérieure. Résultat : impossible pour elles d’ouvrir la gueule.

Poppy et Petunia ont ensuite été transférées au centre de soins de l’ASPCA, une organisation américaine de protection animale basée à Manhattan. Sur place, elles ont reçu des soins pour leurs blessures, ainsi que des antidouleurs et des antibiotiques.

Crédit Photo : ASPCA Adoption Center

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« Cruellement maltraités »

De nouvelles photos publiées par l’association montrent les deux jeunes chiennes en convalescence, avec des collerettes en plastique et des jouets en peluche entre les pattes. Leur museau porte encore les cicatrices et les points de suture des blessures causées par le fil qui leur avait été passé autour de la gueule.

« Ces chiots victimes de maltraitance ont été retrouvés dans des conditions absolument horribles. Cruellement maltraités puis abandonnés, ils n’avaient aucune chance de survivre sans l’intervention de ce bon Samaritain, qui a signalé ces faits présumés de maltraitance à la police », a déclaré David Little, responsable des relations avec les forces de l’ordre à l’ASPCA.

Crédit Photo : ASPCA Adoption Center

Avant d’ajouter :

« L’ASPCA est reconnaissante d’avoir pu offrir à ces chiots les soins médicaux essentiels nécessaires à leur rétablissement ».

Le 14 août, l’organisation a confirmé à People que Poppy et Petunia avaient trouvé des familles aimantes.

Crédit Photo : ASPCA Adoption Center

À noter que les autorités cherchent toujours à identifier le ou les responsables de cet acte de maltraitance.