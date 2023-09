Deux adorables pandas roux sont nés au parc zoologique de Mulhouse, une bonne nouvelle pour l'espèce en danger

En juillet, deux petits pandas roux sont nés au Parc zoologique et botanique de Mulhouse. Ils sont finalement sortis de leur nid pour explorer leur enclos ce mardi 26 septembre.

Le Parc zoologique et botanique de Mulhouse a récemment accueilli deux nouveaux pensionnaires. Le 2 juillet dernier, deux bébés pandas roux sont nés dans le zoo, un mâle et une femelle. Après leur naissance, ils sont restés sous la protection et la surveillance de leur mère.

Finalement, les soigneurs ont pu approcher les bébés pandas le 8 août dernier pour effectuer leur première visite médicale. Les nouveau-nés étaient en très bonne santé et pesaient environ 650 grammes chacun.

Deux pandas roux nés à Mulhouse

Après cette première visite, les petits ont continué de grandir auprès de leur mère. Ce mardi 26 septembre, le parc a finalement annoncé que les deux pandas roux étaient enfin sortis de leur nid pour découvrir leur environnement. Les visiteurs du zoo peuvent donc tenter de les apercevoir dans leur enclos extérieur. Un système vidéo a également été mis en place pour permettre aux curieux de mieux voir les petits pandas.

En plus de cela, le public est invité à choisir les prénoms qui seront donnés aux deux petits pandas. Trois duos de prénoms sont proposés : Haku et Shanti, Kimri et Holi ou Huichi et Pokara. Si vous souhaitez en savoir plus sur la signification de ces prénoms et voter pour vos préférés, rendez-vous sur la page Facebook du parc.

Une bonne nouvelle pour l’espèce

Cette naissance est une bonne nouvelle pour les pandas roux. Les nouveau-nés sont les petits d’Asa, une femelle arrivée au zoo en mai 2021, peu de temps après Ima, un jeune mâle. Ces deux pandas ont été accueillis au parc dans le cadre d’un programme européen d’élevage (EEP) mis en place depuis 2017. Ce programme a pour objectif de favoriser la reproduction de l’espèce et de préserver les pandas roux pour les réintroduire, à terme, dans la nature.

Les pandas roux sont classés parmi les espèces en danger dans la liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Cet animal originaire de l’Himalaya et du Sud-Ouest de la Chine a vu sa population réduire de moitié durant ces 20 dernières années à cause de la déforestation.