Amiens : deux bébés pandas roux nés au zoo en juin vont être présentés au public

En juin dernier, deux bébés pandas roux sont nés au zoo d’Amiens. Deux mois après leur naissance, ils vont être présentés aux visiteurs du zoo.

Le 11 juin dernier, le zoo d’Amiens a accueilli deux nouveaux animaux car deux petits pandas roux sont nés. Leurs parents, Wilmer et Mei sont respectivement âgés de 6 et 2 ans et Mei est arrivé au zoo en mars 2021. Les deux pandas roux n’ont donc pas perdu de temps avant de donner naissance à leur descendance.

Crédit photo : Zoo d'Amiens

Pendant les deux mois qui ont suivi leur naissance, les petits pandas roux sont restés à l’abri aux côtés de leur mère, loin des regards des visiteurs du zoo.

« Deux petites boules de fourrure rousse d’à peine 10 centimètres pour une centaine de grammes sont venues rejoindre les 692 animaux hébergés par le zoo d’Amiens. Les petits, un mâle et une femelle, ont passé les premières semaines de leur existence sous l’étroite surveillance de leur mère à l’intérieur de leur bâtiment », a communiqué le zoo d’Amiens.

Les pandas roux présentés au public

Les nouveau-nés ont effectué leur première visite médicale avec un vétérinaire, afin de les identifier et de connaître leur sexe. Maintenant, ils vont pouvoir être présentés aux visiteurs du zoo.

« Après deux mois et demi passés en coulisses près de leur mère, les pandas roux sont enfin présentés au public. Ils ont maintenant la capacité de s’aventurer dans leur espace extérieur en compagnie de leurs parents. C’est donc dans les prochains jours que le public du zoo pourra les découvrir au sein de la nouvelle zone Archipels », a déclaré le zoo.

Crédit photo : Zoo d'Amiens

Si les bébés pandas roux vont pouvoir être vus par le public, ils resteront toutefois près de leur mère jusqu’à ce qu’ils soient sevrés à l’âge de cinq mois. Quand ils auront un an, soit un peu avant leur majorité sexuelle, ils pourront rejoindre d’autres zoos pour avoir des bébés à leur tour.

Un programme de conservation de l’espèce

Pour le moment, les deux petits pandas n’ont pas encore de noms. Des soigneurs du zoo ont émi quatre propositions de prénoms, et il est possible de voter pour ses préférés sur la page Facebook du zoo d’Amiens. Pour la femelle, l’établissement hésite entre Surya qui signifie « soleil » en népalais ou Yuxi, le nom d’une ville du sud de la Chine. Pour le mâle, le choix se fera entre Khusi qui signifie « bonheur » en népalais ou Yamzho, le nom sacré d’un lac du Tibet.

Crédit photo : iStock

La naissance de ces deux pandas est une bonne nouvelle pour le zoo qui a mis en place un programme international pour la conservation de l’espèce. En effet, l’établissement cherche à protéger les pandas roux et faire en sorte que leur population augmente. Cette espèce est en danger d’extinction et fait partie de la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature.

Les pandas roux sont menacés par la perte et la dégradation de leur habitat, dans l’Himalaya, et sont les cibles du braconnage. On estime aujourd’hui qu’il reste moins de 10 000 pandas roux à l’état sauvage dans le monde.