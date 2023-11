Écosse : la brebis “la plus isolée du Royaume-Uni” a été secourue après deux ans bloquée en bas d'une falaise

Il y a deux ans, au Royaume-Uni, une brebis s’est échappée de son troupeau et s’est égarée. Depuis, elle vivait seule en bas d’une falaise qu'elle ne pouvait pas remonter. Elle a finalement été sauvée par cinq bergers.

Connaissez-vous la brebis la plus isolée du Royaume-Uni ? C’est le surnom qui a été donné à une brebis par les médias britanniques. Tout a commencé en 2021, lorsque l’animal s’est échappé de son troupeau. Prénommée Fiona, la brebis a dévalé une pente et s’est retrouvée bloquée entre des falaises et un bras de mer, dans le Highland écossais. Comme la pente était trop raide, il était impossible pour la brebis de remonter.

La brebis a été aperçue récemment et paraissait en mauvaise santé, n’ayant pas été tondue depuis longtemps. Une importante mobilisation s’est formée pour la sauver et une pétition a récolté plus de 52 000 signatures. Un premier berger a tenté de rejoindre la brebis pour la ramener sur la terre ferme, en vain. La Société protectrice des animaux écossaise (SPCA) cherchait quant à elle une solution pour venir en aide à l’animal qui, heureusement, avait assez de nourriture autour de lui pour survivre.

Crédit photo : Jill Turner / Peter Jolly Northpix

La brebis a été sauvée

La brebis est restée dans cette situation pendant deux ans, isolée de tous. Elle a finalement été secourue cette semaine par un groupe de cinq bergers qui ont organisé une mission de sauvetage. Trois bergers ont réalisé une descente de 250 mètres tandis que les deux autres les assuraient avec une corde. Les sauveteurs ont réussi à atteindre la brebis et l’ont fait remonter en empruntant un chemin escarpé.

“Elle est grosse, ça a été du boulot de lui faire grimper cette pente. Mais elle est en bonne santé”, a déclaré Cammy Wilson, le berger à l’initiative du sauvetage.

Hormis le fait qu’elle ait besoin d’être tondue, la brebis est aujourd’hui saine et sauve. Elle va être transportée chez un spécialiste écossais afin de se reposer et de se remettre de ses aventures.