En choisissant de porter son chien plutôt que son fils, cet homme s'est attiré la sympathie d'un grand nombre d'internautes

Depuis quelques jours, une vidéo filmée en 2022 cartonne sur le réseau social TikTok. Sur les images, on aperçoit un père de famille porter son chien plutôt que son fils. Une attitude qui a ému les internautes.

Ce n’est un secret pour personne : le sens des priorités est propre à chacun. Et ce n’est pas ce père de famille originaire du Mexique qui oserait dire le contraire. Alors qu’il se promenait dans la rue, il a «choisi» de porter son chien à la place de son petit garçon.

Cette scène a été capturée par une certaine Luz Elena. Cette dernière était au volant de sa voiture lorsqu’elle a aperçu ce drôle de trio marchant sur le trottoir, sous un soleil ardent. Elle s’est empressée de partager la vidéo sur son compte TikTok.

À l’époque, la publication, intitulée «Quand votre priorité est votre chien, pas l’enfant», avait cartonné sur le réseau social. Depuis quelques jours, le clip connaît un regain de popularité inattendu.

Au total, les images ont récolté plus de quatre millions de vues et plus de 5000 commentaires.

Les internautes défendent la décision du père de famille

Sans réelle surprise, l’attitude du papa a provoqué une discussion en ligne sur les priorités familiales. Dans les commentaires, de nombreux utilisateurs ont défendu la décision de cet homme.

«Si la jambe du chien est cassée, l’enfant peut très bien marcher de son côté», «Il est clair que ce père aime autant son chien que son fils», « Le petit garçon porte des chaussures et le chien n'en porte pas, il peut se brûler les pattes», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.

Une chose est sûre : l’attitude du père de famille a fait l’unanimité sur TikTok. Ce dernier souhaitait peut-être protéger les coussinets de son compagnon à quatre pattes du sol brûlant.