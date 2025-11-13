Un technicien sauvagement tué par un ours qu'il venait de photographier dans une base de l'Arctique

Un homme a été victime d'une attaque mortelle perpétrée par deux ours, l'été dernier. Récit.

C'est un drame aussi rare que brutal.

Christopher Best, un technicien canadien qui travaillait sur une base scientifique située en Arctique, a sauvagement été tué par deux ours polaires qu'il tentait de photographier.

Crédit photo : DR

Attaqué puis sauvagement tué par les ours qu'il tentait de photographier

L'attaque mortelle a eu lieu le 8 août 2025 sur l'île de Brevoort, rapportent nos confrères américains du New York Post. Située dans le Grand Nord canadien, cette zone reculée et inhabitée abrite plusieurs espèces d'animaux sauvages dont des ours polaires.

Selon toute vraisemblance, c'est pour admirer ces derniers que Christopher Best s'est aventuré en dehors de la base locale sécurisée sur laquelle il venait d'être engagé. Il n'y était arrivé que la veille et devait y travailler en tant que technicien de radar, lorsque le drame a eu lieu.

La presse américaine affirme que la victime a d'abord aperçu un premier ours qu'il s'est empressé d'immortaliser avec son appareil photo. Mais en tentant de photographier l'animal, il aurait été surpris par un second ursidé qui passait par là, lequel l'aurait brutalement chargé par surprise.

Sauvagement attaqué par les deux ours, Christopher Best n'a pas eu la moindre chance. Et ce malgré l'intervention de quelques collègues qui ont tenté de le sauver en faisant fuir les animaux à l'aide de « bear-banger » (des cartouches de sommation pour effrayer les animaux, n.d.l.r), en vain.

Crédit photo : iStock

Face à l'urgence de la situation, le groupe n'a eu d'autre choix que de tirer à balles réelles sur les ours, tuant au passage l'un de ces derniers.

Hélas, il était déjà trop tard pour Christopher, qui est décédé de ses blessures entre-temps.

Il s'agit de la première attaque mortelle du genre sur la base de Brevoort depuis son ouverture, il y a 70 ans.