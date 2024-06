Elle se résigne à euthanasier son chien malade et le découvre... sur un site d'adoption

Aux États-Unis, une Américaine avait décidé, à contrecœur, d’euthanasier son chien qui était malade en suivant l'avis des vétérinaires. À sa grande surprise, un an plus tard, elle a découvert qu’il était vivant, placé à l’adoption par un refuge.

Kristie Pereira n’en croyait pas ses yeux ! Âgé de 32 ans, cette Américaine a fait part de sa découverte auprès d’Associated Press, racontant une histoire très touchante et étrange. Cette histoire, c’est celle de Beau, un petit chien, croisé entre plusieurs races, qu’elle a recueilli en 2022 alors qu’il n’avait que deux mois.

Très vite, Kristie et Beau développent une relation très fusionnelle mais le jeune chien est très malade. Après deux consultations chez des vétérinaires, ces derniers concluent que le problème de Beau serait d’ordre neurologique. En outre, les analyses de sang indiquent une potentielle déficience au niveau du foie.

Crédit photo : Facebook / Lost Dog & Cat Rescue

Malgré le traitement prescrit, le chiot peine à se rétablir, entraînant une batterie d’examens afin de savoir exactement ce qu’il a. Kristie Pereira voit sa facture gonfler à 12 000 dollars (environ 11 000 euros) et se dit prête à tout pour sauver Beau. Cependant, les vétérinaires la persuadent de lâcher l’affaire : “Il y a très peu de chances que l’on découvre ce qui ne va pas. Et même si c’était le cas, il y a encore moins de chances que ça puisse se soigner”.

Ainsi, les vétérinaires suggèrent à Kristie de faire euthanasier le jeune chien, ce qu’elle accepte à contre-coeur afin de mettre fin aux souffrances de Beau. Elle confie alors son chiot au service animalier, dont la politique interdit la présence des propriétaires d’animaux lors de la procédure.

Un an après, elle le retrouve sur un site d’adoption

En deuil, Kristie poursuit sa vie son chiot qu’elle pense désormais décédé. Sauf qu’un an plus tard, ses certitudes vont basculer. Complètement par hasard, elle retourne sur le site du refuge où elle avait adopté Beau et le reconnaît immédiatement sur une annonce d’adoption.

La stupeur passée, la trentenaire appelle le refuge, qui lui confirme que son chien n'a jamais été euthanasié. Il lui explique qu’un second avis médical a permis d’éviter cette procédure et que Beau a finalement bénéficié d’une intervention chirurgicale pour sauver son foie. Cependant, après l’opération, le service animalier a préféré contacter le refuge Lost Dog & Cat Rescue pour lui confier le chien.

Crédit photo : Facebook / Lost Dog & Cat Rescue

Une situation scandaleuse pour Kristie qui ne comprend pas pourquoi elle n’a pas pu récupérer son chien en bonne santé. Auprès de l’Associated Press, elle déplore un manque de communication de la part des vétérinaires et du refuge qui l’ont laissé croire que son chiot avait été euthanasié sans lui donner de nouvelles : « J’ai beaucoup de questions, mais avant tout je veux qu’il revienne avec moi ».

Aujourd’hui, le refuge refuse de lui rendre Beau, reprochant à la jeune femme de ne pas avoir fait le nécessaire pour sauver son chien. Elle a décidé de s’exprimer dans les médias afin de faire connaître son histoire et récupérer son chien, toujours disponible à l’adoption sur le site du refuge.