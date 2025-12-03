Surnommé « le renifleur de fesses », un délinquant sexuel récidiviste américain a été arrêté après s’en être pris à une femme dans un magasin de Californie.

Calese Crowder, 38 ans, est un visage bien connu de la police de Glendale, en Californie (États-Unis).

Fiché comme délinquant sexuel, le trentenaire possède un lourd casier judiciaire. Surnommé « le renifleur de fesses », cet individu a été interpellé le 24 novembre 2025, ont indiqué les autorités locales.

Le renifleur de fesses placé en détention

Calese Crowder a été arrêté pour « avoir omis de se conformer à l'obligation annuelle d'inscription au registre des délinquants sexuels pendant plus de deux mois », ce qui constitue un délit mineur, détaillent les policiers.

L’unité chargée des agressions sexuelles du département de police de Glendale a arrêté l’individu à son domicile.

Crédit Photo : Police de Glendale

À la suite de son arrestation, le mis en cause a été placé en détention provisoire, ce qui ne permet pas de libération sous caution.

« Le département de police de Glendale reste engagé en faveur de la sécurité publique en effectuant de manière continue et proactive des contrôles de conformité auprès des personnes en probation, en liberté conditionnelle et de celles qui sont tenues de s'enregistrer en tant que délinquants sexuels avec des conditions consultables », a déclaré le sergent Mike Pobokhian.

Avant d’ajouter :

« Ces efforts permettent de tenir les individus responsables des exigences légales et permettent une application rapide de la loi lorsque des violations sont identifiées. Les efforts proactifs de maintien de l'ordre tels que celui-ci sont l'un des nombreux moyens par lesquels nous nous efforçons avec diligence d'assurer la sécurité de Glendale ».

Crédit Photo : Michaela Witter / TikTok

Un délinquant sexuel récidiviste

Comme le rapporte la chaîne locale KNBC, le juge a rejeté « l’affaire pour délit mineur » à la suite d’une requête de la défense, selon le bureau du procureur du comté de Los Angeles.

Les archives de la Cour supérieure du comté de Los Angeles montrent que « l'affaire a été classée sans suite en vertu de l'article PC 1385, qui donne au juge un large pouvoir discrétionnaire pour rejeter les accusations criminelles ».

Délinquant sexuel récidiviste, Calese Crowder a été arrêté deux fois en seulement un mois. Il a d’abord été appréhendé le 22 juillet dernier dans un magasin.

« Alors qu'il se trouvait dans le rayon femmes, le suspect a été aperçu en train de suivre une cliente, de s'accroupir près d'elle et d'adopter un comportement obscène en lui reniflant les fesses de manière inappropriée », indiquait un communiqué de presse de la police à l'époque.

Serial 'butt sniffer' arrested multiple times for smelling random women in public pic.twitter.com/ElGmG2BPqY — TaraBull (@TaraBull) July 25, 2025

L’individu a été arrêté et libéré le 9 août après avoir versé une caution de 100 000 dollars (environ 86 000 euros). Il a récidivé le 20 août 2025. Cette fois encore, il a suivi une femme dans une boutique, et a utilisé le même mode opératoire.

Poursuivi pour violation de liberté conditionnelle, il a été condamné à de la prison ferme. Selon la police, Calese Crowder a déjà commis des infractions similaires depuis 2021.

Pour l’heure, on ignore si le détenu a été relâché.