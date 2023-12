Des chats aux oreilles de Mickey, la mode dangereuse qui sévit en Chine

En Chine, les défenseurs des animaux ont dénoncé une mode consistant à découper les oreilles des chats (mais aussi des chiens) pour les faire ressembler à Mickey, la souris de Disney.

C’est le média chinois South China Morning Post qui a révélé la controverse ce mercredi 27 décembre 2023. Une publicité pour une clinique vétérinaire du district Beibei de Chongqing, situé dans le sud-ouest de la Chine, a suscité l’indignation.

La raison ? La publicité propose un “achat groupé” pour des “oreilles de Mickey” ! Cependant, il ne s’agit pas de déguisement mais de chirurgie esthétique ! En effet, pour la somme de 300 yuans (soit 38 euros), l’établissement propose d’opérer les oreilles de chats et des chiens pour qu’ils ressemblent à la célèbre souris de Disney.

Cette opération consiste précisément à réaliser une ablation chirurgicale d’une demi-heure sous anesthésie, avant de passer à la phase de “styling”, consistant à façonner les oreilles pour qu’elles restent droites. L’effet définitif est garanti sous 20 à 60 jours !

Crédit photo : DR

Selon le média, cette opération serait assez courante dans les chenils et les centres d’élevage, mais très rare dans les centres hospitaliers vétérinaires des grandes villes. De plus, il n’existe aucune restriction légale concernant ce type d’opération.

Des risques d’automutilation

Médecin à Pékin, le Dr Liu s’est exprimé sur cette pratique qu’il ne cautionne pas car elle serait douloureuse, physiquement et psychologiquement pour les animaux, notamment suite à l’anesthésie.

Les animaux opérés peuvent être pris d’un comportement d’automutilation : “Le fait d’endommager la structure naturelle des oreilles peut provoquer des problèmes psychogènes chez certains animaux de compagnie. Par exemple, certains animaux sensibles peuvent se gratter de manière répétée en raison d’une douleur excessive”.

Crédit photo : DR

Sur les réseaux sociaux, les adeptes de chats Mickey n’hésitent pas à afficher leur animal de compagnie relooké, ce qui les expose à de vives critiques de la part des internautes : “S’ils pensent que c’est mignon, ils devraient essayer de couper leurs propres oreilles comme ça”.

Pour rappel, en France, un décret publié au Journal Officiel, le 18 mai 2004, précise que “les interventions chirurgicales destinées à modifier l’apparence d’un animal de compagnie ou à d’autres fins non curatives doivent être interdites”. Une mesure qui comprend la coupe des oreilles, soit l’otectomie, la coupe de la queue, appelée caudectomie, mais aussi la section des cordes vocales et l’ablation des griffes et des dents.