Le chien Lazare est mort à 30 ans, il allait devenir le plus vieux du monde

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Lazare

Lazare est un petit chien âgé de plus de 30 ans qui a failli devenir le chien le plus vieux du monde. Cependant, il est mort ce jeudi 14 mai dans les bras de sa maîtresse.

Il y a quelques semaines, on vous parlait de Lazare, un petit épagneul papillon âgé de 30 ans pas comme les autres. En effet, Lazare est né le 4 décembre 1995 et vivait à Annecy, en Haute-Savoie, avec sa maîtresse Ophélie qui l'avait recueilli quelques semaines plus tôt dans un refuge local.

Ophélie et LazareCrédit photo : @lazare_le_trentenaire / Instagram

Face à l'impressionnante longévité de ce chien, Ophélie lui avait créé un compte Instagram, @lazare_le_trentenaire, qui avait rapidement attiré l'attention de nombreux internautes touchés par l'histoire de ce petit chien hors du commun. Elle avait également fait une demande auprès du Guinness des records pour que Lazare soit officiellement reconnu comme étant le chien le plus vieux du monde en vie.

Le chien est mort

Cependant, Lazare est mort à plus de 30 ans ce jeudi 14 mai, entouré par sa famille adoptive. La triste nouvelle a été annoncée par Ophélie sur son compte Instagram.

"En un mois à peine, tu as bouleversé nos vies. Nous t'avons aimé de tout notre coeur, chéri, chouchouté, câliné… Nous avons essayé de t'offrir la fin de vie que chaque animal mériterait d'avoir : une maison remplie d'amour, de douceur et de présence. Rentrer à la maison sans toi a été un immense déchirement pour toute notre famille. Tu laisses un vide énorme derrière toi. Tu étais notre petit bébé papi, avec ton regard doux, ton besoin de câlins, ta curiosité, ton petit caractère affectueux et encore si vif malgré ton grand âge", a publié Ophélie sur Instagram.

Des milliers d'internautes ont réagi à cette annonce, laissant des messages de soutien sous la publication. En quelques semaines seulement, Lazare était devenu une petite célébrité sur les réseaux sociaux, symbole d'une longévité rare et d'un lien fort entre un animal et sa famille adoptive.

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Un record à battre

Si Lazare avait quelques problèmes de santé comme de l'arthrose, une vue et une ouïe diminuées ainsi que des dents en moins, il restait curieux et dynamique. Sa race, l'épagneul papillon, est reconnue pour sa vivacité et son intelligence, mais atteindre un tel âge reste absolument exceptionnel pour n'importe quel chien, quelle que soit sa race.

Pour donner un ordre d'idée, 30 ans chez un chien représente un âge proprement inouï. La durée de vie moyenne d'un épagneul papillon se situe généralement entre 13 et 15 ans, ce qui fait de Lazare un véritable phénomène.

Finalement, Lazare n'aura pas obtenu son titre de longévité puisque pour le moment, le chien le plus vieux du monde reste Bobi, un chien décédé en 2023 à l'âge de 31 ans et 165 jours. Il aurait fallu à Lazare encore plusieurs mois de vie pour espérer détrôner ce record inscrit au Guinness des records. Une fin poignante pour un petit chien qui, en moins d'un mois passé chez Ophélie, avait réussi à toucher le coeur de toute une communauté.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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