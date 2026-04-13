« J'ai cru que c'était un vrai » : un cirque présente un éléphant animatronique, les spectateurs sont conquis

Alors que les cirques n’ont plus le droit de détenir des animaux sauvages, la compagnie “Rêve de cirque” a eu une idée en présentant un éléphant animatronique impressionnant.

En novembre 2021, une loi a été votée dans le but de lutter contre la maltraitance animale. Pour cette raison, les cirques auront l’interdiction définitive de détenir des animaux sauvages à partir du 1er décembre 2028.

Ainsi, les compagnies de cirque sont dans l’obligation de trouver des alternatives aux animaux pour assurer leurs shows, et certaines ne manquent pas d’idées. C'est le cas de ce cirque qui a remplacé ses animaux par des hologrammes, ou encore de la compagnie “Rêve de cirque”, qui a ébloui les spectateurs avec une nouveauté impressionnante.

Un éléphant robot

En représentation à Saint-Etienne, la compagnie a présenté un éléphant animatronique, une première mondiale. Cet éléphant est nommé Jumbo. Il a de longues défenses, est grand de 3,60 mètres et pèse plus d’une tonne. Sa particularité ? Il s’agit d’un robot piloté par un humain et par l’électronique.

Crédit photo : Rêve de cirque / Facebook

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Jumbo a tout d’un vrai éléphant. Il possède une mécanique qui lui permet de se mouvoir et d’avoir des attitudes semblables à un pachyderme.

“Il n’est pas vivant mais animatronique. Vous allez avoir les oreilles qui vont battre électroniquement, on va aussi pouvoir lui faire baisser et lever la trompe. C’est une exclusivité mondiale. On est les seuls au monde à présenter un éléphant animatronique sur la piste d’un cirque. Dans l’inconscient collectif, le cirque c’est avec des animaux donc nous, on a jamais travaillé avec mais on a voulu s’en inspirer. Et qu’est-ce qui est plus emblématique qu’un éléphant ? C’est ainsi que nous l’avons choisi”, a expliqué Pierre-Lou Guillet, membre de la compagnie, à France 3.

“C’est impressionnant”

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un vrai animal, ce robot a fait sensation auprès des spectateurs.

“Ce n’est pas un vrai. Au départ, comme il avait les oreilles et la trompe qui bougeaient, j’ai cru que c’était un vrai puis j’ai vu qu’il n’était pas réel”, “C’est impressionnant parce qu’il est grand. Mais c’est beaucoup mieux pour tout le monde, on s’y retrouve à la fois pour les gens du cirque et pour nous aussi. Je trouve qu’ils ont bien réinventé le cirque”, ont confirmé les spectateurs.

En plus de ce robot, les spectateurs auront la chance de voir 26 artistes internationaux sur scène, pour un spectacle inoubliable.