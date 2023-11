En pleine tempête, il descend en rappel pour sauver une chienne bloquée sur une falaise et l'adopte

Samedi 28 octobre, un jeune homme n’a pas hésité à secourir une chienne coincée à mi-hauteur sur une falaise. En pleine tempête, il est descendu en rappel pour la ramener sur la terre ferme.

Victor Plouhinec est un jeune homme âgé de 28 ans. Ce samedi 28 octobre, il se trouvait à Plogoff, dans le Finistère, quand il a entendu les gémissements d’un chien malgré le vent de la tempête qui faisait rage ce jour-là. Après quelques minutes de recherches, Victor a finalement localisé l’animal : le chien était bloqué à mi-hauteur sur une falaise, apeuré.

“J’ai l’habitude d’aller dans les criques quand il y a des tempêtes, à la recherche de divers objets échoués. J’ai cherché partout et c’est là que je l’ai aperçu, à mi-hauteur de falaise. Je me suis demandé comment il avait pu arriver là”, a-t-il expliqué.

Il descend en rappel pour sauver un chien

Victor a réussi à atteindre le chien. Cependant, une fois sur place, il s’est aperçu qu’il ne pourrait pas redescendre avec l’animal dans les bras. Le jeune homme n’a donc pas hésité : il est retourné chez lui pour prendre des cordes et du matériel d’escalade. Il est ensuite revenu sur les lieux avec son matériel et a sauvé le chien en descendant en rappel.

“J’ai accroché la corde en haut de la falaise et j’ai entrepris la descente. Je lui ai confectionné un harnais avec des sangles et je l’ai pris avec moi”, a-t-il déclaré.

Une fois ramené sur la terre ferme, le chien a été réhydraté grâce au litre et demi d’eau offert par Victor. Apeuré, l’animal avait du mal à marcher. Avec l’aide d’une amie, Victor a décidé de l’emmener chez un vétérinaire. Il s’est avéré que l’animal était une berger femelle âgée de 6 ans qui n’était ni tatouée, ni pucée. Ainsi, il était impossible de retrouver son propriétaire et de le contacter. En plus de cela, la chienne avait une blessure à la patte avant gauche, mais rien de grave.

Pour tenter de retrouver la propriétaire de la chienne, Victor a lancé un appel sur les réseaux sociaux. Sa publication a été partagée des milliers de fois. Le jeune homme a également reçu l’aide d’une enquêtrice spécialisée de la SPA.

Mais après plus d’une semaine, le propriétaire de l'animal ne s’est toujours pas manifesté. Pour cette raison, Victor a décidé d’adopter la chienne, baptisée Luna, et de lui offrir une vie heureuse et paisible.