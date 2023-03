Après une heure de lutte, il remonte un énorme poisson-chat de 2,7 mètres de long et plus de 100 kilos !

En Espagne, un pêcheur britannique a réussi à attraper un énorme poisson-chat de plus de 100 kilogrammes. L’animal a été remis à l’eau.

Récemment, un pêcheur à la ligne britannique a réussi à extraire un poisson-chat gargantuesque.

À voir aussi

Ditch Ballard, 37 ans, pêchait la carpe sur la rive de l’Ebre (Espagne) lorsque la créature de 2,7 mètres a mordu à l’hameçon. Face à cette situation, le trentenaire a sauté dans son bateau en aluminium pour tenter de remonter le poisson.

Crédit Photo : DitchBallard / BNPS

Selon ses dires, il a assisté à la «plus grande bataille de sa carrière de pêcheur». Il faut dire que le poisson-chat a traîné son bateau sur près d’un kilomètre. Finalement, Ditch Ballard est parvenu à pêcher sa prise à l’issue d’un combat survolté.

«J’ai tiré avec tout ce qu’il me restait»

Le Britannique a dû faire face à des températures glaciales : «J’ai failli perdre un doigt, car mes mains étaient gelées», a-t-il indiqué au Daily Mail. «Ma température corporelle a commencé à chuter et je me suis retrouvé accroupi au fond du bateau, essayant de tenir bon tout en frissonnant de manière incontrôlée».

Malgré les conditions météorologiques difficiles, le pêcheur n’a rien lâché et sa patience a été récompensée au bout d’une heure : «J’ai aperçu la tête du poisson-chat à la surface et j’ai attrapé sa mâchoire(…) J'avais besoin que cette bataille se termine d'une manière ou d'une autre, alors j'ai tiré avec tout ce qu'il me restait», a-t-il expliqué.

Crédit Photo : DitchBallard / BNPS

Celui qui dirige un établissement de pêche à la ligne en Espagne a ensuite placé sa prise sur une bâche pour la peser. Résultat : le siluriforme affichait un poids de plus de 100 kilogrammes.

Une fois cette étape terminée, Ditch Ballard a relâché le poisson dans la rivière. Comme le précise le site d’information, il a utilisé des boulettes de flétan et du maïs comme appâts. Une chose est sûre : cette journée restera gravée à jamais dans sa mémoire.

«J'étais physiquement et mentalement épuisé, mais j’ai tout fait pour obtenir mon prix».

Crédit Photo : DitchBallard / BNPS