États-Unis : ce policier a arrêté la circulation pour sauver deux bébés écureuils

Il y a quelques jours, LaVonte' Lee, policier de l'État de New York, a repéré quelque chose au milieu d'une route très fréquentée de la ville d'Ithaca. Et à ce moment-là, il était certainement loin de se douter qu’il allait faire une rencontre absolument bouleversante.

Crédit : New York State Police

En effet, après avoir arrêté son véhicule sur là-bas côté, le brigadier a découvert un duo particulièrement craquant : des bébés écureuils. Visiblement, les deux boules de poils étaient perdues et semblaient avoir besoin d’aide. Heureusement pour eux, LaVonte' Lee s’est retrouvé au bon endroit au bon moment pour remplir cette mission.

Après qu’il ait porté les écureuils hors de la route, ces derniers se sont certainement rendus compte qu’ils étaient en présence de leur sauveur car ils sont rapidement montés sur son bras pour se blottir contre lui. C’est comme si les deux bébés écureuils venaient de trouver la personne idéale pour les aider. « LaVonte' Lee est intervenu pour sauver leur journée. On dirait qu'il s'est fait de nouveaux amis » a communiqué la police de l’État de New York sur ses différents réseaux sociaux, accompagnant son post des photos partagées dans cet article.

Souvent, lorsque des bébés écureuils sont retrouvés sur le sol, c'est parce qu'ils sont tombés de leur nid. Dans ce cas, disent les experts, la meilleure chose à faire est de les remettre en place. Et c'est exactement ce que Lee a fait. Dans un arbre situé non loin de là, il a trouvé ce qui semblait être le nid des écureuils et les y a placés pour faire en sorte que leur mère les récupère facilement

Un sauvetage d’écureuils très remarqué

Pour cette action généreuse et solidaire ce jour-là, LaVonte' Lee a reçu de nombreux remerciements bien mérités en ligne et de la part de ses collègues de la police. « L’une des valeurs fondamentales de la police de l'État de New York est de protéger la vie et les biens, peu importe leur taille » a déclaré un porte-parole de la police locale à nos confrères américains du site spécialisé The Dodo.

Un grand bravo au brigadier !

