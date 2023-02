Un baleine à bosse retrouvée échouée sur une plage de New York, la cause de sa mort inquiète les biologistes

Fin janvier, une baleine à bosse a été retrouvée morte, échouée sur une plage dans l’État de New York, aux États-Unis.

Funeste découverte ce lundi 30 janvier 2023. Une baleine à bosse de plus de 10 mètres de long a été retrouvée échouée à Lido Beach, une plage située dans l’État de New York (États-Unis), aux alentours de 6 heures du matin.

«Les secouristes travaillent ici depuis près de 20 ans et n’avaient jamais vu une baleine de cette taille», a indiqué Don Clavin, chef des autorités de la ville de Hempstead, à la chaîne américaine News 12.

Avant d’ajouter : « C’est une bien triste journée, on n’aime pas voir ce genre de choses »

A 35-foot male humpback whale washed ashore on New York’s Lido Beach pic.twitter.com/L9UjK1uG3o — Reuters (@Reuters) January 31, 2023

Une nécropsie a été pratiquée pour déterminer les causes de la mort

Selon SWNS, l’équipe de secours dépêchée sur les lieux a utilisé une grue pour éloigner la dépouille du cétacé, en raison de la marée haute. Une nécropsie a été pratiquée dans la matinée du mardi 31 janvier pour déterminer les causes de la mort de cette baleine mâle.

Crédit Photo : JUSTIN LANE/EPA-EFE/SHUTTERSTOCK

Toujours selon l’agence de presse, le mammifère marin a depuis été enterré sur la plage : «C’est déchirant de voir ce magnifique animal et d’imaginer la douleur qu’il a endurée jusqu’à ce qu’il s’échoue», a déclaré Nick Perrotta, un habitant des environs.

Depuis le mois de décembre, au moins dix baleines ont été retrouvées mortes sur les côtes de New York et du New Jersey. D’après WABC, l’une des créatures a perdu la vie à la suite d’une collision avec un navire.

En revanche, la cause du décès de ses congénères reste encore inconnue, et inquiète les biologistes.

Crédit Photo : JUSTIN LANE/EPA-EFE/SHUTTERSTOCK