Floride : rendu fou par ses mauvaises conditions de vie, un dauphin attaque son dresseur en pleine représentation

Dans un océanarium en Floride, les visiteurs ont assisté à un événement impressionnant : en plein spectacle, un dauphin a attaqué son dresseur et a tenté de l’entraîner sous l’eau.

Le Miami Seaquarium est un océanarium en Floride où des spectacles ont souvent lieu avec des dauphins. Le week-end dernier, lors d’une représentation, une scène impressionnante et inhabituelle a eu lieu sous le regard affolé des spectateurs.

Crédit photo : iStock

Pendant le spectacle, l’un des dauphins est devenu violent et a commencé à attaquer son dresseur en tentant de l’emmener sous l’eau. Cette scène, qui a été filmée, a été partagée sur TikTok par un père de famille.

« Les enfants applaudissaient et pensaient que c’était bien, mais les adultes savaient que quelque chose n’allait pas », a-t-il déclaré.

Un dauphin attaque son dresseur

Sur la vidéo, on peut voir l’homme tenter de rester à la surface tandis que le dauphin essaie de l’emmener sous l’eau. Selon une première enquête, le dresseur aurait accidentellement percuté l’animal pendant la représentation, ce qui aurait causé cette réaction de défense de la part du cétacé.

« Un dauphin et un entraîneur sont accidentellement entrés en collision dans l’eau samedi alors qu’ils exécutaient un comportement de routine. C’était une interaction inconfortable pour eux deux et le dauphin a réagi en brisant la routine et en frappant l’entraîneur », selon une déclaration fournie à CBS News.

Par précaution, le dresseur a été transporté à l’hôpital, mais il ne souffrirait d’aucune blessure grave. Le cétacé est également en bonne santé.

L’exploitation des dauphins en cause

Selon une ancienne vétérinaire du Miami Seaquarium, ce n’est pas la première fois qu’un tel événement se produit dans l’établissement.

« Des vétérinaires et du personnel m’ont dit que cet animal avait percuté un autre dresseur dans l’abdomen. Quand les dauphins deviennent agressifs comme ça, il y a toujours quelque chose de sous-jacent », a affirmé Jenna Wallace, la vétérinaire.

Crédit photo : @SCPhoto_KY

D’après des associations de défense des animaux, les dauphins seraient exploités dans cet océanarium et vivraient dans de mauvaises conditions de vie. Les piscines seraient en mauvais état, la nourriture serait avariée et les soins prodigués aux cétacés seraient inadéquats. Le dauphin qui est devenu violent a vécu toute sa vie dans cet établissement, ce qui pourrait expliquer son comportement.

Les associations ont déjà demandé plusieurs fois la fermeture de l’établissement et le transfert des dauphins dans des sanctuaires, pour assurer le bien-être des cétacés et éviter que ce genre d’événement dangereux ne se reproduise. En France, une loi contre la maltraitance animale a été adoptée par le Parlement en novembre dernier, pour interdire la détention d'animaux sauvages dans les cirques et obliger tous les delphinariums à se séparer de leurs cétacés d'ici cinq ans.