Fortes chaleurs : voici 5 astuces efficaces pour rafraîchir votre chat en été

Quand il fait trop chaud, les chats peuvent avoir du mal à supporter la chaleur. Voici comment les rafraîchir avec des astuces simples et efficaces.

En été, nous ne sommes pas les seuls à souffrir de la chaleur. C’est également le cas de nos animaux de compagnie, comme les chats. Si les félins sont moins sensibles à la chaleur que les chiens, ils peuvent quand même avoir du mal à supporter les fortes températures.

Heureusement, il existe quelques astuces à suivre pour rafraîchir son chat. Ces méthodes simples et efficaces sont faciles à mettre en place dans sa maison et aideront votre chat à profiter d’un été agréable.

Brosser son chat

Si les chats perdent leurs poils au printemps, cela peut également leur arriver en été quand il fait chaud. Les poils tombent pour permettre aux félins de réguler leur chaleur corporelle et d’avoir moins chaud. Cependant, certains poils morts peuvent rester sur le corps du chat. Pour cette raison, il est recommandé de brosser régulièrement son chat pour qu’il retrouve un pelage aéré et léger.

Mouiller le chat

Après avoir brossé votre chat, n’hésitez pas à passer un gant humide et frais sur son corps et notamment sur son ventre s’il se laisse faire. Vous pouvez également utiliser un brumisateur pour le rafraîchir. N’aspergez pas votre chat directement sur la tête car il n’aimera pas cela et s’enfuira. Mouillez plutôt le corps du félin en plaçant le brumisateur à une vingtaine de centimètres de son pelage.

Des gamelles d’eau à disposition

Rester hydraté est très important quand il fait chaud, et c’est également valable pour les chats. Pour que votre animal de compagnie ne souffre pas de déshydratation, placez plusieurs gamelles d’eau à différents endroits stratégiques de votre maison. Installez les gamelles à l’ombre pour éviter que l’eau ne se réchauffe.

Vous pouvez également ajouter un petit glaçon dans la gamelle d’eau de votre chat mais attention : cette dernière doit être légèrement fraîche et non froide. Si le félin boit trop d’eau froide, il pourrait avoir mal au ventre.

Créer des zones d’ombre

Pour éviter que votre chat reste en plein soleil, il est recommandé de créer des zones d’ombre dans son logement. Fermez les rideaux et les stores afin de bloquer la lumière du soleil la journée et garder la pièce au frais. Pour rafraîchir votre intérieur, vous pouvez également placer un linge humide devant un ventilateur ou une fenêtre ouverte. En s’évaporant, l’humidité va rafraîchir la pièce, ce qui sera plus agréable pour vous et votre chat.

Éviter les activités intenses

Si vous avez l’habitude de jouer avec votre chat et de le faire courir partout dans la maison, gardez cette activité pour plus tard. Quand il fait chaud, évitez de faire faire des activités physiques et intenses à votre chat et privilégiez les moments calmes.