Grand froid : jusqu'à quelle température pouvez-vous promener votre chien ?

Avec les températures négatives, les chiens aussi souffrent du froid. Mais jusqu’à quelle température peuvent-ils aller se promener ?

Ces derniers jours, la France connaît une météo particulièrement glaciale. De nombreux départements sont en alerte à cause de chutes de neige. Si ces conditions sont difficiles pour nous, elles le sont aussi pour nos amis les animaux. De ce fait, un vétérinaire met en garde contre les risques d’hypothermie chez les chiens.

D’ailleurs, tous les chiens ne sont pas concernés. Les races comme le Husky, le Saint-Bernard, le Dogue du Tibet ou encore le Terre-Neuve notamment, sont habituées au froid. Cela s'explique par leurs origines car ils proviennent souvent de pays au climat rude (Russie, Norvège), mais également par leur physique. Les chiens à poil long sont en effet plus résistants que les petits chiens et les chiens à poil court.

Évitez les sorties quand cette température est atteinte

Crédit photo : EyeEm Mobile GmbH/ iStock

Voilà pourquoi le Dr Dave Tweedle, vétérinaire de la clinique Bath Vet Group au Royaume-Uni, conseille de ne sortir les chiens « que pour faire leurs besoins ». Dans une vidéo publiée sur TikTok, il est même radical : les promenades sont à proscrire quand il fait trop froid.

Mais pas de panique si les températures oscillent entre les 4 et 7°C. Elles sont largement supportables pour les chiens. « Cependant, si vous avez un petit chien, un chiot ou un chien à poil court, il aura peut-être besoin d'un manteau », précise-t-il.

En revanche, quand les températures sont proches de 0°C, voire négatives, mieux vaut éviter de sortir son chien. En particulier les petits chiens, les chiens âgés et ceux à poils courts car ils risquent l’hypothermie. Et ce risque s’accentue si les températures atteignent les -9°C. Lorsque le mercure atteint ce chiffre, tous les chiens sont potentiellement en danger, ajoute Dave Tweedle.

« Aucune race ni aucune taille n'est à l'abri lorsque les températures atteignent -12 °C. Les sorties doivent se limiter aux seuls moments où le chien fait ses besoins. »

Ainsi, soyez vigilant. Si votre chien est pris de frissons, présente un manque d’énergie, qu’il a les lèvres bleutées, les oreilles et les pattes froides et du mal à respirer, il est peut-être en hypothermie. Si tel est le cas, les vétérinaires conseillent de frotter votre animal avec une serviette et de l’enrouler dans une couverture.