Grosses chaleurs : 5 bonnes astuces pour rafraîchir et protéger son chat

Depuis quelques jours, la France connaît des pics de chaleurs et les chats aussi peuvent attraper un coup de chaud. Voici nos astuces en cas de forte chaleur pour protéger votre chat.





Pendant les pics de chaleurs, les chats peuvent se sentir mal à l'aise et souffrir de déshydratation. La température corporelle de votre chat augmente, le chat halète (respire fort) et salive. Si votre chat refuse de se lever ou tremble, contactez rapidement votre vétérinaire. Il existe plusieurs astuces pour rafraîchir et protéger votre chat contre les fortes chaleurs: tapis et jouets rafraîchissants, toilettage… Découvrez nos cinq astuces.





Protéger son chat de la chaleur. Crédit : Istock

1. Tapis rafraîchissant pour chat

Le tapis rafraîchissant fonctionne très bien pour apporter de la fraîcheur à votre chat. Vous pouvez le placer à la maison mais aussi pour les déplacements. Pour bien l'utiliser, il faut placer le tapis rafraîchissant au réfrigérateur ou le brancher sur une prise électrique. Le tapis se rafraîchit automatiquement dès que le chat s'allonge dessus.





2. Une fontaine à eau à votre chat

Fontaine à eau pour chat. Crédit : Istock

Les chats préfèrent les fontaines à eau plutôt qu'une eau stagnante. Une fontaine électrique permet d'avoir une eau en mouvement, fraîche et propre. Cela permettra à votre chat de s'hydrater régulièrement grâce au jet continu.





3. Laisser votre chat dans des pièces fraîches

Laisser à votre chat un accès à une pièce fraîche (pas glacée) à la maison. Cette pièce peut être la salle de bain s’il y a du carrelage par exemple ou encore le garage. Votre chat aura un sol frais pour s'allonger et ainsi, se rafraîchir dessus.





4. Brossez souvent votre chat

Brosser son chat. Crédit : IStock

Quand la chaleur s'installe, les chats muent pour remplacer son pelage d'hiver au pelage d'été. Un brossage régulier va permettre d'enlever les poils morts qui tiennent chaud. Brosser votre chat tous les jours va réguler la température de votre chat.





5. Les jouets rafraîchissant pour chat

Les jouets rafraîchissants sont une excellente idée pour rafraîchir et hydrater votre chat. Il vous suffit de remplir le jouet d'eau et de le placer au réfrigérateur.