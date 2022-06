Il se prend en selfie tous les jours avec les animaux qu'il transporte et fait le buzz

Avez-vous déjà vu un taxi pour chien ? C’est le concept inventé par Hamilton Taurino. Et à chacun de ses trajets, il immortalise l’instant avec un selfie en compagnie de boules de poils. Voici son histoire.

L’histoire d’Hamilton Taurino commence le jour où le chien de son ami a des convulsions. Hamilton tente désespérément d’appeler des taxis ou Uber pour l’emmener d'urgence chez le vétérinaire. Problème : aucun ne l'accepte à bord. Après cette histoire, Hamilton Taurino a décidé de lancer le “Taxi dog”, un service de transport pour les animaux. Et l’homme ne s’occupe pas que de chiens, il transporte également des chats et même des oiseaux.

Crédit photo : Hamilton Taurino

Taxi Dog : un concept innovant qui fonctionne

Depuis maintenant deux ans, Hamilton transporte des dizaines d’animaux. En général, les propriétaires de ces animaux l’appellent pour une course chez le vétérinaire, à l’animalerie ou tout simplement pour une balade. Désormais, cette activité est devenue la principale source de revenus de Hamilton et il est plus qu'heureux de travailler avec des clients uniques. Interrogé sur cette étonnante reconversion, l’homme a déclaré qu’il était épanoui : "Chaque jour, je me fais de nouveaux amis qui sont toujours aimants et fidèles."

D’ailleurs, Hamilton est tellement passionné par son business de transport pour animaux, qu’il a décidé d’immortaliser chacun de ses trajets avec un selfie. Résultat : en plusieurs années, l’homme a réalisé des dizaines de photos entouré des boules de poils qu’il transporte. La partie préférée du job d’Hamilton ? Lorsqu’il ramène un animal sorti de clinique vétérinaire en bonne santé. Une histoire touchante qui nous rappelle celle de David Tan, un pilote de ligne retraité qui volait au secours de chiens abandonnés. Adorable, n'est-ce pas ?

Crédit photo : Hamilton Taurino