“Tyna et Thaïs valent bien plus que ça” : il est prêt à donner sa voiture en récompense pour retrouver ses chiennes

Dans le Nord, un homme recherche désespérément ses deux chiennes, baptisées Tyna et Thaïs, depuis qu’elles se sont enfuies de la maison. Il est même prêt à donner une voiture en récompense !

Le 7 janvier dernier, Kevyne Deltour, un habitant de Saint-Hilaire-sur-Helpe (Nord), déplorait la disparition de Thaïs et Tyna, deux épagneuls bretons au pelage tricolore. Les deux sœurs ont été achetées il y a un an et demi chez un éleveur de Jeumont et sont devenues comme “ses enfants”.

Ce matin-là, Kevyne ouvre sa maison côté jardin pour laisser les deux chiennes se dégourdir les jambes, comme il le fait tous les jours. Or, cette fois-ci, Thaïs et Tyna s’échappent de la maison et ne sont plus réapparues depuis.

Chef d’entreprise dans la construction, Kevyne est un passionné de chasse et de belles voitures, qu’il achète pour revendre. Il a d’ailleurs six véhicules en sa possession. Impuissant face à la disparition de ces deux chiennes, il décide donc de faire don d’une voiture avant de générer de l’intérêt autour de sa préoccupation : “Malgré tous mes efforts, je ne sais toujours pas où sont mes chiennes. J’ai eu l’idée de faire don d’une de mes voitures à celui qui les retrouvera pour faire le buzz”, confie Kevyne.

Crédit photo : La Voix du Nord

“Tyna et Thaïs valent bien plus que ça”

Ainsi, c’est une Peugeot 107, phase 2, bleu turquoise, ayant 140 000 kilomètres au compteur. Selon Kevyne, cette voiture roulant à l’essence coûterait près de 3 400 euros : “La voiture, je m’en fiche, ce n’est que du matériel. Tyna et Thaïs valent bien plus que ça, elles sont comme des membres de ma famille. Depuis qu’elles ont disparu, ma maison et bien vide”.

L’appel est donc lancé et Kevyne espère que ce coup de buzz permettra de retrouver ses deux chiennes qui sont certainement avec une ou plusieurs personnes quelque part : “Quelqu’un a dû les trouver sur le bord de la route et les a ramenées chez lui”, pense-t-il. En tout cas, Kevyne continuera de remuer “ciel et terre” pour les retrouver.