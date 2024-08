Ce rarissime poisson géant a été retrouvé mort et cela n'augure rien de bon

Le samedi 10 août, un groupe de plongeurs a découvert le cadavre d’un régalec de plus de 3 mètres au large de San Diego, en Californie. Surnommé “poisson-apocalypse”, il serait annonciateur de graves catastrophes naturelles.

Voici une découverte fascinante et inquiétante !

Un groupe de kayakistes et de plongeurs menait une exploration de la Jolla Cove, une petite crique située au large de San Diego, en Californie (États-Unis), lorsqu’ils sont tombés sur le cadavre d’un très gros poisson. Il s’agissait d’un régalec, également appelé « roi des harengs », « ruban de mer », « poisson-ruban » ou encore « poisson-rame ».

Mesurant 3,60 mètres, ce poisson jouit également d’un autre surnom bien plus inquiétant : le poisson-apocalypse. En effet, sa découverte serait annonciatrice de catastrophes naturelles imminentes.

C’est sur la page Facebook de la Scripps Institution of Oceanography que la découverte a été révélée. Ce poisson très particulier est tout plat, avec des grands yeux et de longues épines rouges. Il se nourrit principalement de petits poissons, de planctons et de mollusques, ce qui le rend inoffensif pour l’Homme malgré sa taille immense. Certains spécimens peuvent ainsi atteindre les 9 mètres de long.

La découverte du poisson-ruban est très rare, surtout en Californie, car seulement une vingtaine de spécimens ont été observés depuis 1901. Ils vivent généralement dans les profondeurs de l’océan et remontent à la surface lorsqu’ils sont malades, mourant ou désorientés.

Un mythe populaire lié aux séismes

Au-delà de sa rareté, c’est surtout le mythe entourant ce poisson qui fascine puisque son apparition à la surface serait un signe précurseur de catastrophes naturelles. En effet, deux jours après sa découverte, un tremblement de terre de magnitude 4,4 a été ressenti à Los Angeles.

Crédit photo : D.R.

Mais comment est née cette légende ? À Taïwan, il a le surnom de « poisson séisme » car les rares fois où les pêcheurs en ont découvert, c'était peu après un tremblement de terre dont l'épicentre se situait en mer. L'interprétation populaire veut que les poissons remontent vers la surface, dérangés par les secousses. Dans la culture japonaise, le poisson régalec est appelé « ryugu no tsukai », qui signifie « messager du palais du roi dragon ».

Cependant, tout cela ne reste que de l’ordre du mythe et de la théorie et aucune étude scientifique n’a permis de lier concrètement l’apparition à la surface de ces poissons à l’imminence d’un séisme.