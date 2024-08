Ils participent à un concours de pêche au thon et remontent... un requin de 4 mètres

À Palavas-les-Flots (Hérault), un concours de pêche au thon a réservé une grosse surprise à des participants qui sont parvenus à remonter... un requin de 4 mètres.

Du 1er au 3 août 2024, la commune de Palavas-les-Flots, dans l’Hérault, était le théâtre du 1er Grand Prix de pêche local, organisé par le Team Thon Club Palavasien TTCP 34.

Ce ne sont pas moins de 100 pêcheurs répartis à bord de 31 bâteaux qui se sont donnés rendez-vous pour une partie de pêche à la recherche de thons rouges, mais aussi de dorades. Cependant, ils n’étaient pas à les seuls à être à la recherche de poissons ce jour-là.

Alors que le concours bat son plein, l’un des bateaux, le Milisaligo, s’agite lorsque les pêcheurs à bord remarquent qu’un poisson bien plus imposant vient de mordre à l’hameçon. Il s’agissait d’un requin, et plus précisément un requin renard (aussi appelé renard des mers), qui mesurait environ quatre mètres de long.

La prise est tellement insolite que les pêcheurs n’ont pas hésité à filmer la scène, exprimant leur surprise et leur émerveillement avec leurs mots :

“C’est un truc de fou, superbe (...) magnifique !”.

Une espèce de requin inoffensive pour l’Homme

Même si la prise est belle, les pêcheurs ont préféré n’en garder qu’un souvenir visuel, relâchant naturellement le requin qui ne faisait pas partie des poissons à pêcher pour le concours :

“Nous l’avons relâché dans de très bonnes conditions, nous ne gardons pas le poisson sur ce genre de concours qui est, à la base, un concours de pêche au thon… Ce requin a mordu mais nous ne pêchons pas le requin”.

Le requin renard est reconnaissable grâce sa tête conique, son corps fuselé et sa longue nageoire caudale dont il se sert pour étourdir ses proies. Son régime est exclusivement piscivore, ce qui signifie qu’il ne se nourrit que de poissons.

Crédit photo : Subocea

Le requin renard est généralement présent dans les eaux tempérées et tropicales autour du monde, notamment en mer Méditerranée. Et pour vous rassurer, il ne représente aucun danger pour l’Homme.