Accusée d'avoir violemment frappé un enfant de 6 ans, Nawell Madani sort du silence et invoque « un réflexe de défense »

L'humoriste Nawell Madani, accusée d'avoir frappé à coup de pied un petit garçon, s'est exprimée pour la première fois depuis la révélation des faits.

Dans la tourmente, Nawell Madani sort enfin du silence.

Accusée d'avoir violemment frappé un jeune garçon de 6 ans, qui voulait prendre une photo en sa compagnie, l'humoriste belge de 45 ans a pris la parole pour livrer sa version, sans toutefois nier les faits.

Après s'être spontanément rendue à la police, la native de Bruxelles a ainsi justifié son geste, en évoquant « un réflexe de défense ».

Crédit photo : DR

Accusée d'avoir frappé un enfant, Nawell Madani plaide « un réflexe de défense »

Tout serait parti, selon elle, d'une incompréhension liée à un sentiment de « panique », comme elle l'a raconté aux policiers qui l'ont interrogée.

Pour bien comprendre, il faut remonter à la soirée du lundi 6 octobre. Ce soir-là, Nawell Madani marche tranquillement sur un trottoir de l'avenue des Champs-Élysée, dans le VIIIe arrondissement de Paris, lorsqu'elle aperçoit quatre enfants, qui courent en sa direction. Ces derniers, qui souhaitent prendre une photo avec l'humoriste, sont accompagnés de leur père et d'une connaissance, qui se trouvent quelques mètres en amont.

Pas rassurée, Nawell Madani leur intime l'ordre de rester à distance, mais le plus jeune des enfants, âgés de 6 ans, tente de caresser le chien de l'humoriste, dont la tête dépasse de son sac. Ce geste aurait provoqué la colère de la comédienne qui aurait alors asséné « un énorme coup au thorax » du jeune garçon. C'est en tout cas ce qu'affirme le père de ce dernier.

Nawell Madani aurait ensuite quitté les lieux à la hâte, avant l'arrivée des pompiers qui ont pris en charge l'enfant, hospitalisé à l'hôpital Necker. En état de choc, le petit garçon ne présentait toutefois aucune lésion visible.

L’humoriste Nawell Madani accusée d’agression : un enfant de 6 ans blessé après un « coup de pied dans le thorax ».#France #Paris pic.twitter.com/Ner9L9BKIO — Josly Ngoma (@josly_ngoma) October 8, 2025

Après avoir pressenti « qu’une plainte serait sûrement déposée » contre elle, l’humoriste s’est finalement « présentée au commissariat du 8e arrondissement le soir du 6 octobre pour relater l’incident », détaille le parquet de Paris. Elle a ensuite « expliqué avoir été approchée par des enfants, avoir eu peur d’un vol et avoir porté un coup à un enfant », précise le ministère public qui a ouvert une enquête pour violence sur mineur de 15 ans.

Selon son avocate Caroline Toby, Nawell Madani est « profondément affectée par ce qui s’est passé et tient à exprimer toute sa tristesse à l’égard de l’enfant et de sa famille ». Elle dit « avoir eu un réflexe de défense face à une situation qu’elle a perçue comme dangereuse ».

« Prise de panique, elle a voulu se protéger lorsqu’elle a senti une présence approcher son sac : sur place, la situation étant devenue trop tendue pour toute explication, elle s’est immédiatement rendue dans un commissariat, pour relater les faits (....) et a pleinement collaboré avec les services de police », précise encore son conseil.

Et de conclure en assurant que sa cliente « prenait régulièrement » des nouvelles de l'enfant et qu'elle était « soulagée » de le savoir en bonne santé.