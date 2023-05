L'appel de la propriétaire d'un chien qui a failli perdre son toutou bien-aimé à cause d'un aliment toxique « mortel »

Dans une vidéo publiée sur le réseau social TikTok, une jeune femme explique que son chien a failli perdre la vie à cause d’un aliment toxique et met en garde ses abonnés.

C’est bien connu : certains aliments sont particulièrement dangereux et toxiques pour les chiens. Et ce n’est pas Alex Travis, une influenceuse qui rassemble plus de 150 000 abonnés sur TikTok, qui oserait dire le contraire.

En effet, sa boule de poils adorée a failli perdre la vie à cause d’un aliment moisi. Dans une vidéo publiée sur son compte, la jeune femme raconte sa mésaventure et met en garde sa communauté.

Crédit Photo : image d'illustration / Shutterstock

«Ce message pourrait sauver la vie de votre chien, alors si vous ne regardez qu’une seule vidéo aujourd’hui, faites en sorte que ce soit celle-ci. Cela s’applique aussi aux chats», a écrit la tiktokeuse en guise d’introduction.

Tout a commencé lorsque l’auteure de la publication a jeté du fromage frais à la poubelle avant de faire un tour. Lorsqu’elle est rentrée chez elle, elle a remarqué son chien tremblait violemment. Mais ce n’est pas tout ! Pire encore, le toutou était incapable de marcher et ses pupilles étaient dilatées.

«Il ne fait aucun doute que mon chien souffrait de troubles neurologiques», a expliqué l’influenceuse. Face à cette situation, cette dernière a emmené son compagnon à quatre pattes chez le vétérinaire.

«J'ai eu la bonne idée de lui administrer une dose de gabapentine sur le chemin, car cela lui a évité de faire une crise d’épilepsie». À noter que la gabapentine est un médicament qui traite les douleurs neuropathiques.

Une intoxication mortelle

Comme le précise Alex Travis, son chien a été empoisonné aux mycotoxines, des composés toxiques produits par certains champignons. Ces toxines sont présentes sur certaines denrées alimentaires, dont le pain, les noix et les produits laitiers.

Vous l’ignorez peut-être, mais les symptômes d'un empoisonnement aux mycotoxines comprennent des vomissements, de la fièvre, des tremblements et des crises d'épilepsie. En cas d’intoxication, il faut emmener l’animal chez le vétérinaire.

Crédit Photo : istock

Sans réelle surprise, la vidéo est rapidement devenue virale. Au total, le clip a récolté près de deux millions de vues. Dans les commentaires, les internautes se sont empressés de remercier Alex Travis.

«Je ne savais pas que les moisissures étaient aussi mortelles pour les chiens, merci d'avoir partagé cette information ! J'espère qu'elle pourra un jour sauver le chien de quelqu'un !!», a commenté une utilisatrice.