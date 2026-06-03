Un lapin n'est pas un jouet : l'association Règne animal alerte sur des abandons massifs et une loi jugée bien trop douce

Comment résister à leur petite bouille ? Malheureusement, ce n’est pas suffisant pour empêcher la maltraitance et l’abandon massif qui touchent les lapins domestiques. Voici quelques points à connaître avant d’adopter un lapin.

De plus en plus de lapins domestiques abandonnés

Les lapins sont des animaux fantastiques et très mignons. Mais cela n’empêche pas certains propriétaires d’abandonner leur animal. Ainsi, l’association Règne animal alerte sur les abandons massifs de lapins domestiques ces derniers temps.

Basée dans le Val-de-Marne mais présente un peu partout en France, l’association ne dispose pas de refuge et cherche activement des familles d’accueil et des adoptants pour soulager des structures déjà saturées. Sa présidente, Carine Demaurey, regrette d’ailleurs que la loi reste bien trop douce sur la question des abandons. Le phénomène ne se limite pas à cette seule association : selon la SPA, l’abandon des nouveaux animaux de compagnie dans les refuges a augmenté de 34 % en 2022 par rapport à 2019, et le lapin se trouve en tête de liste.

On pense à tort que les lapins, du fait de leur petite taille, nécessitent moins d’attention et moins d’entretien. Des parents achètent l’animal pour leurs enfants et réalisent rapidement qu’un lapin est un animal de compagnie comme un autre, dont il faut s’occuper. Le pic d’abandons est souvent observé dans le sillage des fêtes de Pâques, puis à l’approche des grandes vacances, quand les familles ne savent plus quoi faire de l’animal acheté quelques mois plus tôt.

L’association rappelle ainsi qu’il faut nourrir le lapin, nettoyer sa cage, s’en occuper, lui offrir un espace sécurisé et de la liberté. Cependant, certaines personnes ne semblent pas mesurer les efforts qu’il faut pour subvenir aux besoins de leur animal. Sans compter les frais de vétérinaire ou le manque de temps. Ainsi, les abandons de lapins explosent. Aux allergies, qui représenteraient une part importante des renoncements, s’ajoutent les déménagements et la difficulté de trouver une pension capable d’accueillir l’animal pendant l’été.

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S’occuper d’un lapin et lui offrir la plus belle vie : quelques conseils

Crédit photo : O_Lypa/ iStock

Avoir un lapin implique alors des engagements pour son bien-être. Règne animal insiste sur le fait que ces petites bêtes ne sont ni des jouets ni des peluches au même moment où un magasin Botanic de Dijon est sous le feu des critiques après avoir bradé un lapin à 10 euros… Comme tous les animaux, les lapins sont des êtres sensibles qui ne demandent qu’amour et respect.

De ce fait, si vous souhaitez adopter un lapin, Règne animal livre quelques conseils bons à savoir. Les lapins n’aiment pas être enfermés tout le temps dans une cage. Ils peuvent y rester de temps en temps par mesure de sécurité ou pour diverses situations. Cependant, ils ont besoin de pouvoir s'épanouir et s’évader. Ce peut être dans la maison, dans un espace sécurisé, ou dans le jardin dans les mêmes conditions. Pour rester en forme, le lapin a aussi besoin d’exercice et d’une alimentation saine. Cela passe par un foin de qualité à volonté, indispensable pour éviter les problèmes digestifs et dentaires, ainsi qu’une visite annuelle chez un vétérinaire pour le vaccin et le contrôle des dents et des griffes.

Il faut aussi avoir conscience que le lapin n’est pas l’animal câlin que l’on imagine parfois : il apprécie rarement d’être pris dans les bras et il faut du temps et de la patience pour gagner sa confiance. C’est aussi un animal sociable, qui supporte mal la solitude et s’épanouit souvent mieux en compagnie d’un congénère.

Un lapin peut vivre jusqu’à 10 ans. Dix ans d’amour qu’il vous rendra bien s’il se sent en sécurité à vos côtés et dans son environnement. Alors, si vous êtes prêt à franchir le pas, l’association conseille d’opter pour l’adoption et non l’achat en animalerie où les animaux proviennent d’élevages intensifs. Adopter auprès d’une structure permet aussi de récupérer un animal déjà suivi sur le plan sanitaire, vacciné et stérilisé, pour un coût généralement situé entre 100 et 200 euros qui couvre ces soins.