L'image du poney préféré d'Elizabeth II, qui regarde le passage du cortège funéraire de la Reine, est bouleversante

Le poney favori d'Elizabeth II était lui aussi présent lors du dernier hommage rendu à la défunte monarque.

L’image est à a fois belle et touchante !

Alors que le cercueil de la Reine Elizabeth II - décédée il y a deux semaines à l’âge de 96 ans - était conduit vers sa dernière demeure, au château de Windsor, le poney préféré de la souveraine a assisté au passage du cortège funéraire, ce lundi 19 septembre.

L'image la plus touchante de la journée:

Emma, le poney de la reine Elisabeth - elle le montait encore l'an passé - attend sagement le passage de sa maîtresse sur le "Long walk" de Windsor. pic.twitter.com/vHBUl8LcEC — Paris Bise Art (@ParisBiseArt) September 19, 2022

« Emma », le poney préféré de la Reine a accompagné le cortège funéraire de la Reine

Accompagné du palefrenier officiel de la Reine, l’animal surnommé « Emma » a ainsi pu faire un dernier au revoir à sa maîtresse qui l’aimait tant.

L’équidé a par ailleurs fait le voyage entre l’abbaye de Westminster et le château de Windsor, distants d’une quarantaine de kilomètres, accompagnant le transfert de la dépouille royale.

Les deux corgis adorés de la Reine, Sandy et Muick, étaient également du voyage.

Touchants moments aux #funéraillesdelareine: sa poney préférée Emma, et ses 2 Corgis favoris, Muick et Sandy, attendant pour un dernier salut à leur bien-aimée Elisabeth.

Un amour si réciproque qu’elle a voulu les avoir sur son cortège. #Elisabeth2 pic.twitter.com/Qq6cKujIOg — Jocelyne Robert (@JocelyneRobert) September 20, 2022

Selon le média britannique The Independant, Elizabeth II, dont l’amour pour les chevaux et l’équitation n’est plus à prouver, montait encore « Emma » il y a peu malgré son âge avancé. Cette ponette, à la magnifique robe noire, est de race Fell et a été élevé dans une célèbre ferme, située dans les montagnes anglaises du comté de Cumbria, au nord-ouest de l’Angleterre.

Dans cette exploitation de renom, les Fell, réputés pour leur intelligence et leur endurance, vivent en semi-liberté dans la plus pure tradition des Vikings, qui jadis peuplaient la région. Emma descend donc d’une longue et noble lignée de poneys !

Crédit photo : capture d'écran Twitter

Maintenant que la Reine n’est plus, l’équidé, propriété de la famille royale, fera le bonheur des petites-filles de la défunte souveraine qui l’ont déjà monté à maintes et maintes reprises par le passé.