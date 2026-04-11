La fourmi électrique, un insecte dangereux pour l'homme, se propage de plus en plus dans le Var

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Des fourmis électriques

La situation est préoccupante dans le Var : la fourmi électrique, une espèce exotique dangereuse pour l’homme et la biodiversité, se répant dans le département. Des mesures vont être prises pour l’éradiquer.

Les fourmis sont des insectes communs et inoffensifs, mais connaissez-vous la fourmi électrique ? Il s’agit d’une espèce exotique et bien que sa taille soit microscopique, elle peut être très dangereuse. C’est également le cas de la punaise assassine qui porte bien son nom car il s’agit de l’un des insectes les plus dangereux au monde.

Des fourmis électriquesCrédit photo : iStock

Comme ce nouveau frelon géant et agressif découvert en Europe, la fourmi électrique représente un danger pour l’homme et pour la biodiversité.

Un danger pour l’homme et les animaux

En effet, la fourmi électrique peut provoquer de vives douleurs ainsi qu’une réaction allergique. Elle s’attaque à l’homme mais aussi aux autres insectes, aux oiseaux et aux mammifères. En plus de cela, elle peut représenter une menace pour l’agriculture car elle élève des pucerons et des cochenilles.

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Des fourmis électriques
Crédit photo : iStock

Malheureusement, la fourmi électrique est présente sur le territoire français puisqu’elle progresse de plus en plus dans le Var. Selon une annonce relayée par Le Monde et faite par Simon Babre, le préfet du département, lors d’une conférence de presse donnée ce jeudi 9 avril, un troisième foyer de fourmis électriques a été découvert dans le Var. Il s’agit pour le moment du seul département français où l’on a identifié de tels insectes.

Un insecticide déployé

Des mesures ont d’ores et déjà été prises dans le département pour endiguer la progression de la fourmi électrique. Un insecticide va être appliqué sur deux hectares de terrain à Toulon et à La Croix-Valmer. En plus de cela, des réunions publiques vont être organisées afin de sensibiliser et d’informer la population. Les habitants devront en effet prendre des précautions avant le début du traitement de l’insecticide, qui sera appliqué en mai.

De leur côté, les professionnels se montrent confiants puisqu’ils estiment que ce traitement suffira à éradiquer l’espèce.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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