La plus grande araignée venimeuse mâle au monde a été découverte en Australie

En Australie, des chercheurs ont découvert la plus grande araignée venimeuse mâle au monde. En plus d’être impressionnant, ce spécimen représente un espoir dans la création d’un antivenin efficace contre cette araignée redoutable.

L’Australie est un pays réputé pour ses nombreux animaux, dont certains peuvent être très venimeux. C’est le cas d’un nouveau spécimen découvert récemment. Des chercheurs ont trouvé la plus grande araignée venimeuse mâle au monde sur la côte centrale australienne, à 80 kilomètres au nord de Sydney.

Il s’agit d’une araignée à toile-entonnoir, qui répond au nom scientifique d’Atrax robustus. Le spécimen trouvé par les chercheurs mesure 7,9 centimètres. En raison de sa taille imposante, il a été surnommé Hercules. Cet animal possède un corps épais, de longues pattes velues et une couleur brun foncé qui lui permet de se fondre dans son environnement naturel.

“Les mâles sont généralement beaucoup plus petits que les femelles, mais Hercules est tout aussi grand que la plus grande araignée femelle à toile-entonnoir que nous ayons reçue”, a indiqué l’Australian Reptile Park.

Créer un antivenin

Cette découverte est importante car l’animal a été confié aux scientifiques du parc pour être étudié dans le but de créer un antivenin et de sauver des vies.

“Alors que les femelles araignées à toile-entonnoir sont venimeuses, les mâles se sont révélés plus mortels. Avec une toile-entonnoir mâle de cette taille dans notre collection, sa production de venin pourrait être énorme, se révélant incroyablement précieuse pour le programme de venin du parc. Nous avons l’habitude de recevoir des araignées à toile-entonnoir assez grosses, mais en recevoir une de cette taille, c’est le jackpot !” a précisé Emma Teni, gardienne d’araignées à l’Australian Reptile Park.

Le venin de cette araignée peut être très dangereux car il contient des toxines mortelles. Chez l’Homme, une seule morsure peut engendrer la mort en seulement 15 minutes chez un enfant, et en 3 jours chez un adulte. Parmi toutes les espèces animales, seul le lapin est immunisé, ce qui a permis de créer un premier antivenin en 1981. Grâce à cette nouvelle découverte, les scientifiques espèrent maintenant pouvoir collecter le venin de cette araignée pour créer un second antivenin encore plus efficace et sauver un maximum de vies.