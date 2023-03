Cette vidéo improbable montrant la rencontre entre une lionne et un éléphant autour d'un puits amuse les internautes

La vie sauvage nous offre parfois des moments délicieux entre les animaux à l’image de cette rencontre entre une lionne et un jeune éléphant autour d’un puits.

Un éléphant et un lion entrent dans un bar, l’éléphant commande un verre… L’histoire aurait pu commencer une blague, tant la scène réelle est cocasse et proche du comique !

À voir aussi

Crédit photo : YouTube / Latest Sightings

Nous sommes dans la réserve naturelle de Balule, en Afrique du Sud. Une lionne se repose paisiblement, allongée entre un point d’eau et un puits, lorsqu’elle entend un bruit qui attire son attention.

Éléphant vs lionne, qui gagne ?

Sur le qui-vive, elle lève la tête et aperçoit un jeune éléphant s’approchant du puits, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous. Pensant qu’il est trop tard pour fuir, elle se cache derrière le puits tandis que le pachyderme, qui ne semble pas avoir vu le fauve, s’approche tranquillement et commence à s’abreuver à l’aide de sa trompe.

Remarquant la présence de la lionne, l’éléphant s’écarte mais, toujours avec sa trompe, reste à distance du puits pour continuer à s’abreuver. Puis, soudainement, il asperge d’eau et arrose la pauvre lionne qui prend peur et détale à toute vitesse dans les buissons.

Le jeune éléphant la poursuit alors et barrit comme un véritable cri de victoire. Nul doute, le pachyderme a conquis son territoire et la lionne ne devrait pas s’aventurer de sitôt près de ce puits, sauf si elle décide de revenir avec ses comparses.