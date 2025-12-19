“Est-ce que je le mérite ?” : le héros qui a désarmé le terroriste à Sydney reçoit 2,5 millions de dollars sur son lit d'hôpital

Devenu un héros national en Australie, Ahmed el Ahmed a reçu un chèque de 2,5 millions d’euros, provenant d’une cagnotte lancée pour le remercier. Toujours sur son lit d’hôpital, le “héros de Bondi Beach” s’est exprimé en partageant un message de paix, tout en se demandant s’il méritait vraiment cet argent.

Pour Ahmed el Ahmed, comme pour de nombreuses familles victimes, il y aura un avant et un après 14 décembre 2025. Ce jour-là, sur la plage de Bondi Beach, à Sydney en Australie, deux hommes lourdement armés font feu sur une foule de personnes venues célébrer le premier jour de Hanouka.

Dans cette atmosphère de chaos, Ahmed el Ahmed, 43 ans, est parvenu à désarmer l’un des tireurs à mains nues, permettant certainement de sauver des vies. Il a ensuite été blessé par balle par le deuxième tireur, inculpé cette semaine.

Les images de ce geste de bravoure ont fait le tour du monde, d’autant qu’Ahmed el Ahmed, propriétaire d’un bureau de tabac et père de deux enfants, n’est Australien que depuis 2022. Arrivé de Syrie où il a fui la guerre civile, il a obtenu sa naturalisation seulement il y a trois ans.

Allongé sur son lit d’hôpital, Ahmed el Ahmed ne cesse de recevoir de la visite. Après sa famille, le Premier ministre australien ou encore son avocat, c’est un influenceur qui a fait sa connaissance. Zachery Dereniowski, l’une des trois personnes à avoir ouvert une cagnotte en ligne en l’honneur du héros de Bondi Beach, est arrivé à l’hôpital, avec dans les mains un énorme chèque jeudi.

En recevant son chèque de 2,5 millions de dollars australiens (soit 1,4 million d'euros), collectés en seulement quelques jours, Ahmed el Ahmed a prononcé des mots d’une rare humilité :

« Est-ce que je le mérite ? »

Ce à quoi l’influenceur a répondu :

« Chaque centime ».

Un message de paix

Le héros de Bondi Beach a ensuite expliqué vouloir voir les peuples en paix, appelant tout le monde à « se serrer les coudes, tous les êtres humains, oublier les ragots et continuer à œuvrer pour sauver des vies. Sauver des vies ».

« Quand je sauve des vies, je le fais avec le cœur. Parce que c’était une belle journée, tout le monde profitait de la fête avec ses enfants, femmes, hommes, adolescents, tous. Tout le monde était heureux et ils le méritent, ils méritent de profiter, c’est leur droit »

Il a poursuivi avec une véritable déclaration d’amour pour son pays adoptif et pour lequel il se sentait redevable :

« C’est leur droit, ce pays, le meilleur pays du monde, le meilleur pays du monde, mais nous n’allons pas rester les bras croisés, ça suffit. Que Dieu protège l’Australie. Aussie, Aussie, Aussie. »

Parmi les donateurs se trouve le banquier d’affaires juif-américain Bill Ackman, dont la fortune est estimée à plus de 9,5 milliards de dollars et qui a donné 99 999 dollars. Cinq jours après la tragédie, Ahmed el Ahmed se remet toujours de ses blessures. Il a notamment subi une opération, « très complexe » liée à des nerfs touchés par les balles. Son avocat a précisé que ce père de deux enfants se prépare à une autre opération de huit heures ce vendredi.