Kevin, le plus grand chien du monde, est décédé à l'âge de 3 ans

Onze jours après avoir décroché le record du plus grand chien au monde, Kevin est malheureusement décédé ce mardi 25 juin à l’âge de 3 ans. Une grosse perte pour sa famille.

Souvenez-vous : il y a quelques jours, nous vous parlions de Kevin, un dogue allemand qui venait de décrocher le record du plus grand chien vivant au monde. Cette distinction a été validée par le Guinness des records en personne. Ce chien avait été nommé ainsi en référence au personnage de Kevin McCallister dans le film “Maman j’ai raté l’avion”.

Crédit photo : @Guinness World Records / X

Kevin mesurait 0,97 mètre au garrot et 2,13 mètres quand il se mettait debout. En comparaison, la taille moyenne d’un dogue allemand est de 0,76 mètre au garrot. Selon ses propriétaires, Kevin n’avait pas conscience de sa grande taille puisqu’il essayait toujours de s’asseoir sur les genoux de ses propriétaires ou de se coucher dans des lits trop petits, comme le font les petits chiens. Malgré sa carrure imposante, il était peureux et redoutait particulièrement l’aspirateur. Ce “gentil géant” pouvait engloutir entre 1,5 et 2,5 kilos de nourriture par jour et manger jusqu’à dix gamelles au quotidien.

Le chien le plus grand au monde est mort

Malheureusement, onze jours aprè avoir décroché ce record, Kevin est décédé ce mardi 25 juin, selon une annonce faite par le Guinness des records sur les réseaux sociaux. Âgé de seulement 3 ans, le chien est mort des suites d’une intervention chirurgicale.

“Nous sommes profondément attristés d’apprendre que Kevin est décédé subitement à la suite de complications de santé inattendues. Tracy et l’équipe de la clinique vétérinaire dans laquelle elle travaille ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour sauver Kevin quand il est tombé malade. Nos pensées et notre soutien vont à la famille Wolfe alors qu’elle traverse cette période difficile”, a confié un porte-parole du Guinness des records sur X.

Cette perte est un vrai bouleversement pour les propriétaires de Kevin.

“Nous sommes tous dévastés par la mort de Kevin. C’était le meilleur des garçons géants. Nous sommes très heureux qu’il ait pu battre le record et avoir la lumière sur lui. Il a vraiment adoré cette attention. J’aimerais que ces races géantes puissent vivre plus longtemps”, a confié Tracy Wolfe, la maîtresse du chien.

Kevin avait obtenu ce record suite à la mort de Zeus, un autre dogue allemand qui mesurait 1,04 mètre au garrot et qui est également décédé à l’âge de 3 ans.