Le premier bébé panda né au Zoo de Beauval va rentrer en Chine

Six ans après sa naissance au Zoo de Beauval, le panda Yuan Meng va retourner en Chine pour se reproduire. Par la suite, ses petits pourront être relâchés dans la nature.

Le 4 août 2017, le Zoo de Beauval a célébré la première naissance d’un bébé panda dans son établissement. Baptisé Yuan Meng, cet animal était le premier bébé panda né au Zoo de Beauval, mais également en France. Aujourd’hui, ce beau bébé a bien grandi puisqu’il pèse 120 kilos.

D’après une annonce publiée par le Zoo de Beauval ce jeudi 4 mai, Yuan Meng va rentrer en Chine le 4 juillet prochain. Un mois avant son départ, il sera placé en zone de quarantaine avant de s’envoler pour le Centre de conservation de Chengdu, un centre d’élevage et de reproduction des pandas géants. Pendant tout son voyage, l’animal sera accompagné par un soigneur et un vétérinaire qui veilleront sur lui.

Le panda va rejoindre la Chine

Yuan Meng devait rejoindre la Chine à l’âge de trois ou quatre ans, mais son départ a été retardé à cause de la pandémie de Covid-19. S’il retourne sur ses terres d’origine, c’est pour “le bien de l’espèce et la diversité génétique”, comme l’affirme le Zoo de Beauval sur son compte Instagram. En effet, ce panda mâle est appelé à se reproduire dans le futur et a besoin de rencontrer d’autres pandas. Dans son nouvel environnement, il pourra se reproduire avec une femelle sans lien de parenté.

“Le panda ne sera pas relâché dans la nature mais ses enfants pourront, eux, être réintroduits. Il y a maintenant suffisamment de diversité génétique pour la réintroduction”, a affirmé Rodolphe Delord, le PDG du zoo.

Ce transfert est une bonne nouvelle pour les pandas, qui font partie des espèces menacées parmi la liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Après le départ de Yuan Meng, quatre pandas resteront dans l’enceinte du Zoo de Beauval comme le couple de parents Huan Huan et Yuan Zi, ainsi que les jumelles Huanlili et Yandudu.