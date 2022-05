Voici les 5 animaux les plus dangereux en France

Vous l’ignorez peut-être, mais la France abrite sur son territoire des animaux particulièrement dangereux.

L’Hexagone est réputé pour ses paysages variés, sa gastronomie et son art de vivre. Mais nos belles régions abritent également des animaux dangereux. Parmi eux, nous trouvons des insectes, des poissons ou encore des reptiles.

Top 5 des animaux les plus dangereux de France

Certaines de ces espèces sont capables de conduire le plus solide des hommes à l’hôpital avec une petite piqûre. Sans plus tarder, découvrez les espèces les plus dangereuses de France.

Le frelon asiatique

Crédit Photo : Pixabay

La première place du classement est attribuée au frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) Il faut dire que la piqûre de cet insecte aux pattes jaunes est très douloureuse. Elle provoque une rougeur et un gonflement sur la zone touchée. Présente en France depuis 2004, cette guêpe géante prolifère sur l’ensemble du territoire français.

La vive

Crédit Photo : Roberto Pillon

Ce petit poisson (aussi connu sous le nom de dragon marin) n’a rien à envier au frelon asiatique. Cet animal marin évolue en mer Méditerranée et dans l’océan Atlantique. Elle se cache dans le sable et attaque lorsqu’elle se sent menacée. Sa piqûre s’accompagne de vives douleurs et provoque un gonflement du pied, ainsi que des nausées et des étourdissements.

La veuve noire

Crédit Photo : Pixabay

Si vous souffrez d’arachnophobie, passez votre chemin ! Ce n’est un secret pour personne : la veuve noire traîne derrière elle une sombre réputation. Avant toute chose, il faut savoir que cette araignée se trouve principalement en Corse, en Provence et sur la côte Atlantique. La morsure de veuve noire entraîne des problèmes de santé (nécroses de la peau et des tissus) si aucun traitement n’est administré à temps.

La tique

Crédit Photo : Istock

La quatrième place du classement est occupée par la tique. La piqûre de cet arachnide peut transmettre la maladie de Lyme. Sans traitement, cette affection peut provoquer une fatigue chronique, des douleurs articulaires ou encore une paralysie du visage. Les tiques se trouvent dans les zones boisées et humides : les forêts, les herbes hautes, les jardins ou encore les parcs.

Le moustique tigre

Crédit Photo : Istock

À l’instar de la tique, le moustique tigre peut transmettre des maladies via sa piqûre. En effet, il est porteur de maladies graves telles que le chikungunya, le virus Zika ou encore la dengue. Mercredi 11 mai, Vigilance France a placé plus de 60 départements français en alerte rouge.