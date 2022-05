Voici les 5 races de chiens qui vivent le plus longtemps

Bien que l’espérance de vie d’un chien varie selon son mode de vie et son alimentation, certaines races vivent plus longtemps que d’autres. Découvrez lesquelles.

Le temps que nous passons avec nos animaux de compagnie est précieux. Quand on adopte un chien, on aimerait que cet animal vive auprès de nous le plus longtemps possible. Il existe certaines races de chiens qui ont une espérance de vie plus longue que d’autres. Il s’agit d’un élément essentiel à prendre en compte lors de l’adoption de l’animal, car celui-ci va nous accompagner pendant de nombreuses années.

Parmi les chiens qui vivent le moins longtemps, on retrouve les races qui ont le nez écrasé, comme c’est le cas des bouledogues. En effet, ces chiens souffrent souvent de problèmes respiratoires. Cependant, d’autres chiens ont une santé de fer et peuvent vivre plus de 11 ans, l’espérance de vie moyenne d’un chien.

Si l’espérance de vie d’un chien varie selon son état de santé, son alimentation et son mode de vie, certaines races sont plus robustes que d’autres. Voici lesquelles.

5. Le Labrador

Bonne nouvelle : le chien préféré des français a une longue espérance de vie ! Amical, joueur et attentionné, le Labrador est un chien qui peut vivre jusqu’à 12 ans.

4. L’Epagneul

Les Epagneuls sont des chiens robustes qui ont une longue espérance de vie. Qu’il s’agisse de l’Epagneul tibétain ou encore de l’Epagneul papillon, cette race de chien a une espérance de vie comprise entre 12 et 15 ans.

3. Le Yorkshire terrier

Les chiens de petites tailles ont tendance à vivre plus longtemps que les autres et parmi eux, le Yorkshire n’échappe pas à la règle. Cette race, très gentille avec les enfants mais aussi très impatiente, a une espérance de vie située autour de 14 ans.

2. Le Jack Russel

Le Jack Russel est un chien vif et énergique et fait un excellent compagnon de chasse. Il fait partie des chiens qui vivent le plus longtemps car son espérance de vie est située entre 13 à 14 ans. Il possède une très bonne santé générale et peut seulement souffrir de quelques problèmes dentaires.

1. Le Chihuahua

Comme le Chihuahua est la plus petite race de chien au monde, il ne fait aucun doute qu’elle est particulièrement robuste. Les Chihuahua ont une santé de fer et vivent en moyenne entre 16 et 18 ans, et certains peuvent même atteindre les 20 ans !