Les chats entendent un changement dans la voix de leurs maîtres quand ils s'adressent à eux, selon une étude

Si vous pensez déjà être très proche de votre chat, une nouvelle étude va confirmer ce constat peut-être au-delà même de vos espérances. Des chercheurs se sont rendu compte que les chats étaient capables de capter le changement de voix ce leur maître quand il s’adresse à eux.

Crédit : Pexels

Pour en arriver à cette conclusion, l’étude, menée par des scientifiques du Laboratoire d'éthologie et de cognition comparées de l'Université Paris Nanterre, a d’abord démontré que dans l’immense majorité des cas, les propriétaires de chat avaient tendance à modifier leur voix lorsqu'ils s'adressent à leurs félins, généralement en l'élevant. Une variation à laquelle seraient sensibles les chats, ce qui leur permettrait notamment de comprendre que l’on s’adresse directement à eux.

Depuis de nombreuses décennies, les chercheurs ont multiplié les études sur les chiens mais celles sur les chats étaient bien moins répandues jusqu’à aujourd’hui. Heureusement, les choses évoluent et on apprend davantage chaque année sur nos amis les chats et leur comportement. Accompagnée de son équipe, la scientifique française Charlotte de Mouzon a ainsi effectué diverses expériences auprès de 16 chats et de leurs propriétaires respectifs.

L’un des scénarios consistait à préenregistrer la voix des propriétaires ainsi que celle d'une inconnue (tous s'adressaient à chaque chat par son nom) et ensuite de faire entendre ces voix au domicile des chats pour déterminer leur réaction. Dix chats sur 16 ont montré des signes physiques comme le mouvement des oreilles et la dilatation des pupilles au son de la voix de leur maître. Plus tard, les scientifiques ont voulu savoir si les chats pouvaient reconnaître la « voix de chat » de leurs maîtres. Pour cela, ils ont enregistré les propriétaires parlant à un autre humain et un extrait du propriétaire s'adressant à son animal félin. Ces dialogues ont été écoutés par les chats, ainsi qu'un enregistrement supplémentaire d'un étranger suivant le même schéma. Et une fois de plus, la majorité des chats ont semblé se réveiller lorsqu'ils ont entendu leurs propriétaires passer de leur voix normale à leur voix de chat.

Crédit : Alek_B / Pixabay

Une relation étroite entre chats et propriétaire

« Ce que nous avons découvert, c'est que les chats peuvent faire la distinction entre le discours qui leur est spécifiquement adressé par leur propriétaire et celui qui est adressé à d'autres humains. C’est une preuve supplémentaire qui montre qu'il existe un attachement entre les chats et les humains. Et je pense qu'il est important de garder cela à l'esprit, car pendant des décennies, nous avons pensé que les chats étaient des créatures très indépendantes, qu'ils voulaient juste de la nourriture et un abri, et qu'ils ne se souciaient pas des humains. Le fait qu'ils montrent une réaction spéciale à une façon spéciale de leur parler signifie, je pense, que nous sommes quelque chose de plus qu'un simple fournisseur de nourriture dans leur monde » a expliqué Charlotte de Mouzon.