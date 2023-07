Mulhouse : naissance exceptionnelle d'un bébé bongo, une espèce en voie d'extinction

Au parc zoologique de Mulhouse, un bébé bongo des montagnes, une espèce d’antilope en danger critique d’extinction, vient de naître. Un nouvel espoir pour l’espèce !

L’heureux événement a eu lieu le 7 juillet dernier et c’était même une première pour le parc zoologique et botanique de Mulhouse. En excellente santé, le bébé bongo mâle pesait 22,2 kilos à la naissance.

Crédit photo :M2A/MN

“Il est en pleine forme et sous la surveillance de sa mère et de sa tante. Sa mère Olaika, née en 2021 à Munster (Allemagne), a rejoint le Parc zoologique et botanique le 1er septembre 2023 avec sa sœur Kaya. La rencontre avec le mâle Jamba, né en 2016 à Prague et présent au Parc depuis 2018 a été fructueuse puisqu’après neuf mois et demi de gestation et plusieurs échographies de la mère réalisées en entraînement médical, l’équipe du Parc zoologique et botanique a pu assister à la naissance de ce petit mâle”, a détaillé le zoo alsacien.

Le bongo, une espèce en danger critique d’extinction

L’évènement est d’autant plus rare car les bongos de montagne sont une espèce en danger critique d’extinction dans leur milieu naturel. Classés sur la liste rouge de l’Union Internationale pour la Conversation de la Nature (UICN), il ne resterait plus que 70 à 80 spécimens à l’état sauvage, tous vivant au Kenya.

Crédit photo : M2A/MN

Au regard de cette situation, un programme d’élevage a été lancé au niveau européen pour renforcer la population sauvage. Les deux parents du nouveau-né, qui n’a pas encore de nom, sont tous deux nés en captivité. Ce programme d’élevage comptait 173 individus dans sa population en 2022. Cette naissance intervient ainsi comme une étape d’un long processus pour repeupler l’espèce à l’état sauvage. Les lionnes ont faim, pardi !

Pour les plus curieux, le public aura l'occasion de découvrir ce bébé bongo à partir de ce week-end du 22 et 23 juillet. Une vision sur l’enclos extérieur des femelles a été aménagée, jusqu’à ce que le futur espace “Horizon Afrique” s’ouvre en 2024.