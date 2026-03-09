Une chienne setter irlandais donne naissance à 17 chiots, un record historique

Les 17 chiots

Une femelle setter irlandais a donné naissance à 17 chiots en bonne santé. Un record pour sa race !

Il y a quelques mois, Marigold, une chienne setter irlandais de deux ans, a été accouplée avec un caniche nain noir.

Vendredi 2 janvier, la boule de poils a mis bas pour la première fois, assistée par sa propriétaire, Miranda Pellecchia.

Contre toute attente, la femelle a donné naissance à une portée de 17 chiots en 13 heures de travail, établissant ainsi un record pour sa race au Royaume-Uni.

Marigold et ses petitsCrédit Photo : Miranda Pellecchia

Des bébés chiens en bonne santé

Comme le rapporte People, l’aîné de la fratrie a pointé le bout de son museau à 11 heures du matin, suivi des autres tout au long de la journée.

« Nous savions qu’elle allait avoir une grande portée, mais nous avons été stupéfaits de voir que les chiots n’arrêtaient pas d’arriver. Juste au moment où nous pensions que tout était fini, un autre faisait son apparition », se souvient Miranda Pellecchia auprès du Times.

La Britannique de 42 ans, médiatrice spécialisée dans les besoins éducatifs particuliers, confie que la grossesse de sa chienne a été particulièrement éprouvante.

« Marigold était complètement épuisée. Chaque jour, elle a dû avaler 12 boîtes de nourriture pour chiens pour garder son énergie et produire le lait nécéssaire », raconte-t-elle.

Les chiots Crédit Photo : Miranda Pellecchia

Une grossesse épuisante

Si l’accouchement a été un véritable défi pour Marigold, elle s’est rapidement remise de cette épreuve physique.

Dans les jours qui ont suivi, la jeune maman a très peu dormi, « trop occupée à s’occuper des nouveau-nés », explique sa maîtresse, qui vit près de Canterbury.

« Je restais aussi éveillée avec elle pour m’assurer que tout allait bien. Et tout allait bien : même le plus petit chiot de la portée se porte à merveille. Je suppose que les choses vont simplement redevenir le niveau de chaos habituel ici ».

Miranda Pellecchia et les chiotsCrédit Photo : Miranda Pellecchia

Avant cette naissance XXL, la plus grande portée documentée d’un Irish Doodle - race de chien hybride issue du croisement entre un Setter irlandais et un Caniche - comptait 16 chiots, provenant d’une chienne prénommée Amelia, dans le Hampshire en 2019, selon The Times.

Une fois sevrés et suffisamment grands pour être séparés de Marigold, les petits seront vendus pour environ 1 495 euros chacun.

« Évidemment, ils vont tous nous manquer, car ils sont adorables. Mais j’ai aussi hâte de retrouver ma vie après cette période extrêmement exigeante », souligne Miranda Pellecchia.

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

