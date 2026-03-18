Que signifie un ruban jaune attaché à la laisse d'un chien ? Un signal fort à ne pas ignorer

En vous promenant dans la rue, vous avez croisé un chien avec un ruban jaune autour du cou ? Loin d’être un accessoire de mode, il s’agit d’un véritable signal dont le message devrait être connu de tous.

Vous l’avez peut-être déjà remarqué quand vous vous promenez dans la rue : certains chiens ont un ruban jaune autour du cou, attaché à leur laisse ou leur collier. À première vue, on pourrait croire qu’il s’agit d’un accessoire esthétique mais en réalité, ce ruban n’est pas là par hasard, bien au contraire.

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Derrière ce ruban se cache un message. En effet, de plus en plus de propriétaires de chiens utilisent ce symbole pour protéger leur animal de compagnie pendant les promenades.

Un symbole fort

Le ruban jaune est un symbole choisi par le Yellow Dog Project, lancé en juin 2012. Il s’agit d’un message clair qui vise à faire comprendre aux autres promeneurs qu’il ne faut pas approcher le chien. Parfois, on a effectivement tendance à interagir ou même à caresser des chiens que l’on ne connaît pas dans la rue. C’est le cas de cet enfant de 3 ans qui s’est rué sur un chien inconnu, et dont la réaction du maître a divisé les internautes.

Ces comportements peuvent être dangereux ou perturber le bien-être des chiens, car certains d’entre eux “ont besoin de leur propre espace quand ils se promènent dehors”, indique le site internet dédié au projet.

Ne pas approcher le chien

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En effet, un chien peut avoir besoin d’espace pour diverses raisons. Il peut souffrir d’anxiété, de phobies ou être agressif, comme ce chien qui a mordu un livreur et dont la propriétaire a dû payer 360 000 euros d'amende. Certains chiens ont également une santé fragile et peuvent avoir des parasites ou de l’arthrose. Dans ce cas, leurs douleurs peuvent s’accentuer s’ils sont bousculés ou touchés.

Crédit photo : The Yellow Dog Project

Selon 20 Minutes, certains chiens ont également peur ou peuvent être réactifs en voyant d’autres chiens. C’est notamment le cas des animaux qui ont été traumatisés, mal sociabilisés ou anxieux de nature. Dans la rue, il n’est également pas rare de voir des chiens en plein séance d’apprentissage, d’éducation ou de rééducation. Dans ce cas, il est important de ne pas attirer l’attention du chien pour qu’il puisse garder toute sa concentration.

Pour toutes ces raisons, les chiens ne doivent pas s’approcher des inconnus, mais aussi des autres chiens.

“Il est primordial de continuer à éduquer son chien. Le Yellow Dog Project n’est pas une excuse pour négliger l’éducation canine, mais il offre aux chiens et à leurs maîtres le temps et l’espace nécessaires pour un apprentissage de qualité. L’éducation canine n’est jamais une solution miracle. C’est un processus continu, essentiel pour une possession responsable d’animal de compagnie et pour le lien qui unit le maître à son animal”, indique le Caring Hands Animal Hospital, selon L’Internaute.

Si vous remarquez un chien avec un ruban jaune, évitez le contact visuel, ne lui parlez pas et ne tendez pas votre main vers lui. Restez à l’écart et si vous avez un chien avec vous, raccourcissez votre laisse et ne laissez pas votre animal s’approcher de lui. Ainsi, vous respecterez le bien-être du chien et garantirez la sécurité de tous.