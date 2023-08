À Langeais, deux pêcheurs ont capturé ce dimanche un poisson gigantesque : un silure de 2,53 mètres. L’animal aux mensurations gargantuesques a été relâché dans l’eau.

La journée du dimanche 6 août a été productive pour Pierre Ramos et Adrien Pasquier, deux pêcheurs originaires respectivement de Bréhémont et de Cormery, deux communes situées en Indre-et-Loire.

En effet, les deux acolytes, qui pêchent depuis vingt-cinq ans, ont capturé un énorme silure à Langeais, rapporte La Nouvelle-République. Ces derniers ont remonté un spécimen mesurant 2,53 mètres pour un poids de 100 kilogrammes.

Crédit Photo : Pierre Ramos / Adrien Pasquier / Nouvelle-République

Comme le précise le quotidien régional, les deux amis ont rapidement compris qu’ils avaient affaire à un monstre d’eau douce. Finalement, le duo a réussi à extraire le silure après un combat d’environ 45 minutes.

«On a mis environ 45 minutes, on était essoufflés, on transpirait, on n'en pouvait plus ! On a fini par terre, à se regarder et se serrer la main comme si on venait d'accomplir une mission exceptionnelle, puisqu'on essayait d'en pêcher un depuis vendredi. On était comme des dingues !», ont expliqué les deux amis à France Bleu Touraine.

Le poisson a été remis à l’eau

Sans réelle surprise, une telle prise n’est pas passée inaperçue, et des membres d’une association culturelle qui effectuaient une descente du fleuve en canoë se sont empressés de la prendre en photo.

La créature est restée attachée dans l’eau durant la nuit en attendant la venue de la Nouvelle-République. À noter que Pierre et Adrien ont remis le silure à l’eau. Ces derniers pratiquent le «catch and release», une pratique qui consiste à attraper le poisson et à le relâcher.

Crédit Photo : iStock

Ce n’est pas la première fois que Pierre et Adrien pêchent un animal aussi impressionnant. L’année dernière, ils ont réussi à attraper un silure de 2,23 mètres.