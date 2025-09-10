Un chasseur tue un babouin albinos rarissime et l'empaille pour l'exposer en trophée

En Afrique, un chasseur britannique a tué un babouin albinos, une espèce très rare. Il a ensuite posé fièrement avec son trophée avant de le ramener chez lui pour le faire empailler.

En Afrique, il existe encore de nombreux cas de braconnages et de chasseurs qui veulent tuer des animaux sauvages pour en faire des trophées. Généralement, après avoir abattu un animal, les chasseurs posent devant leur dépouille, comme ce chasseur controversé qui aimait s’exhiber devant des corps de lions et d’éléphants.

Cependant, dans certains cas, la chasse peut mal tourner. C’est ce qui est arrivé à ce chasseur millionnaire mort après avoir été encorné par un buffle, ou encore ce chasseur de trophée piétiné par l’éléphant qu’il voulait tuer. Récemment, un chasseur britannique a fait un safari en Afrique dans le but de traquer des babouins et des singes.

Crédit photo : iStock

Il tue un babouin blanc

Ainsi, Chris Hemingway était en Afrique quand il a tué un babouin albinos, une espèce très rare. Ces animaux sont tellement peu nombreux qu'on ne sait pas précisément combien il y en a dans le monde, tant leur spécificité est rare.

Après la mise à mort, le chasseur a posé à côté de la dépouille, avec son arme et un sourire aux lèvres. Il a ensuite ramené le corps chez lui pour le faire empailler et l’exposer dans sa maison. Fier de lui, Chris Hemingway a partagé une photo de son trophée sur Facebook, avec la légende suivante : “Mieux qu’un elfe sur une étagère ! Et pourquoi pas un babouin à votre chevet ! Et un blanc en plus.”

Crédit photo : Chris Hemingway / Facebook

Chris Hemingway a confié qu’il était accro à la chasse en safari. Aujourd’hui, de nombreuses entreprises britanniques proposent des expériences de chasse aux singes et aux babouins, et commercialisent des photos d’animaux morts ainsi que des animaux empaillés pour les chasseurs intéressés. Un désastre pour les défenseurs des animaux.

“Je suis choquée d’entendre parler de ceux qui partent en safari en Afrique pour tuer des primates, notamment des singes et des babouins. J’ai lancé une étude sur les babouins de Gombe en 1966. Nous avons suivi la vie de centaines d’individus et appris à connaître leur personnalité. Ils tissent des liens étroits entre les membres de leur famille et pleurent la perte de chaque être vivant. Je suis consterné que des chasseurs britanniques affirment qu’après quelques bières, ils s’amusent à tirer sur les singes. Il est temps que la communauté internationale abolisse la chasse aux trophées. C’est tout simplement cruel et archaïque”, a déclaré l’écologiste Jane Goodall, à The Mirror.

Crédit photo : Chris Hemingway / Facebook

Pour rappel, les babouins sont les primates les plus proches de nous puisque nous partageons une grande partie de notre ADN avec eux et avons un comportement similaire. Aujourd’hui, les associations de défense animale se mobilisent plus que jamais pour faire cesser la chasse aux trophées.