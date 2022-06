Aux États-Unis, un berger allemand, retrouvé dans un enclos de jardin, a été sauvé d'une mort certaine

Aux États-Unis, un chien s’est retrouvé coincé dans un enclos après le décès de son propriétaire. Sauvé in extremis par les forces de l'ordre, le toutou vient d’être adopté par une famille aimante.

Gunner est un berger allemand qui a la fureur de vivre. Samedi 18 mai, le toutou a été sauvé d’une fin tragique par le bureau du shérif d'Oklahoma City (États-Unis).

Crédit Photo : OKLAHOMA COUNTY SHERIFF'S OFFICE

Le chien survit seul après le décès de son maître

En effet, le chien s’était retrouvé coincé dans un enclos de jardin après le décès de son propriétaire âgé de 64 ans. Durant un mois, la boule de poils a survécu en buvant l’eau de la pluie et en s’alimentant grâce à une petite quantité de nourriture laissée sur place.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’état de santé de Gunner était très inquiétant : le quadrupède souffrait d’une atrophie musculaire et son poil était recouvert de milliers de puces et de tiques.

Crédit Photo : OKLAHOMA COUNTY SHERIFF'S OFFICE

Le jour du sauvetage, le berger allemand a été confié au Bella SCPA Rescue Center, un refuge pour animaux situé dans la capitale de l'État de l’Oklahoma. Selon un vétérinaire du centre, Gunner aurait pu perdre la vie sans l’intervention des autorités.

Par miracle, la pauvre créature s’est rétablie après avoir été hospitalisée au Woodlake Animal Hospital. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, cette dernière vient de trouver un abri pour la vie.

Crédit Photo : SPCA / Facebook

Le berger allemand a trouvé une nouvelle maison

Mardi 14 mai, la SPCA a annoncé sur Facebook que Gunner avait été adopté un mois après la disparition de son ancien propriétaire. L’établissement a également remercié la communauté locale qui a financé les frais vétérinaires du berger allemand. La publication précise que c’est la nièce du regretté propriétaire qui a recueilli le chien sous son toit, et selon ses dires, son oncle aimait les animaux.

«Je voulais juste dire merci à tous ceux qui ont fait des dons pour Gunner. Grâce à vous, je suis en mesure de ramener le chien de mon oncle à la maison, et je vais prendre soin de lui. Merci», a-t-elle indiqué dans une vidéo.

Crédit Photo : SPCA / Facebook

Aujourd’hui, Gunner croque la vie à pleines dents au Texas, en compagnie de ses nouveaux frères canins.